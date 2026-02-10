Sectores definen lineamientos del decreto de emergencia sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Medidas Excepcionales en Salud, diferentes sectores iniciaron con la reglamentación del decreto aprobado recientemente. Autoridades del Poder Ejecutivo, el Legislativo, organismos internacionales, gremios del sector salud, academia, sociedad civil se reunieron este martes para comenzar a crear los lineamientos del decreto. La iniciativa que fue aprobada hace unos días en la Cámara Legislativa decreta estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general. La iniciativa tendrá una vigencia de un año, pudiendo prorrogarse por el Congreso Nacional a petición del Poder Ejecutivo.

Las autoridades indicaron que la misma se orienta a fortalecer la gobernanza sanitaria y garantizar servicios oportunos, accesibles y de calidad para la población hondureña. La designada presidencial María Antonieta Mejía, durante su intervención manifestó que la reglamentación constituye una decisión estratégica de Estado orientada a consolidar un sistema sanitario eficaz, ético y enfocado en la protección de la ciudadanía. "La salud pública en Honduras exige decisiones firmes, acuerdos amplios y reglas claras, en este marco se desarrolló un proceso técnico, participativo, orientado a la construcción de consensos estratégicos que sustenten la ley", apuntó la funcionaria. Agregó que el país necesita un sistema de salud que responda con eficacia ante la emergencia que funcione con integridad todos los días.

La creación del reglamento se tiene prevista se haga en tres días con la participación de los diferentes sectores involucrados. "Tres días que van a trabajar en la construcción del reglamento que este con ética, criterios expeditos de transparencia y rendición de cuenta", señaló la designada. El decreto implementa medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes necesarias para atender la emergencia sanitaria. A través de acciones de simplificación administrativa mediante el establecimiento de procedimientos especiales y/o simplificados de contratación, tales como la contratación de servicios quirúrgicos y farmacéuticos para garantizar la salud a los pacientes. En ese sentido Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) señaló que se debe tomar en cuenta temas como la veeduría de los procesos.