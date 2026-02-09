Sesal invierte L85 millones en medicamentos para el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 85 millones de lempiras destinó la Secretaría de Salud (Sesal) para el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Escuela, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes de los pacientes durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con autoridades del principal centro asistencial del país, la inversión permitirá hacer frente a la alta demanda de atención médica que se registra en ese período, asociada a enfermedades crónicas, emergencias y padecimientos estacionales.

Said Norales, portavoz del Hospital Escuela, explicó que diariamente el hospital recibe pacientes provenientes de distintas regiones del país, lo que incrementa de manera significativa la presión sobre los servicios de salud.

En ese contexto, Norales subrayó la importancia de contar con un abastecimiento oportuno y suficiente de medicamentos, a fin de garantizar una atención eficaz a la población que depende del sistema público de salud.