Sesal invierte L85 millones en medicamentos para el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 85 millones de lempiras destinó la Secretaría de Salud (Sesal) para el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Escuela, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes de los pacientes durante el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con autoridades del principal centro asistencial del país, la inversión permitirá hacer frente a la alta demanda de atención médica que se registra en ese período, asociada a enfermedades crónicas, emergencias y padecimientos estacionales.
Said Norales, portavoz del Hospital Escuela, explicó que diariamente el hospital recibe pacientes provenientes de distintas regiones del país, lo que incrementa de manera significativa la presión sobre los servicios de salud.
En ese contexto, Norales subrayó la importancia de contar con un abastecimiento oportuno y suficiente de medicamentos, a fin de garantizar una atención eficaz a la población que depende del sistema público de salud.
“Con esta inversión y compra de estos medicamentos que ingresó, el Hospital Escuela tiene un abastecimiento de un 83%.. las autoridades de la Secretaría de Salud junto al hospital hacen todo lo humanamente posible para tener un buen suministro”, aseguró.
Según Norales, la inversión incluye medicamentos para pacientes que sufren enfermedades crónicas e hipertensión.
“Ingresaron medicamentos para pacientes que sufren enfermedades crónicas, como ser para pacientes que sufren hipertensión y diabetes, también ingresaron antibióticos de amplio espectro biológico, una gran noticia para los pacientes que sufren de la patología de hemofilia”, apuntó.
En cuanto a las enfermedades crónicas, el voceros explicó que a diferencia de otros años, ante la inversión el hospital cuenta con un catálogo de medicamentos especiales para pacientes con diabetes.
"Tenemos insulinas, ambas insulinas, insulina NPH, insulina cristalina y también hay una insulina que los pacientes suelen decirle de lápiz, ya contamos que este tipo de medicamentos, que son sumamente costosos", apuntó.
Norales señaló que el fortalecimiento del inventario farmacéutico contribuirá a reducir el desabastecimiento y evitar que los pacientes deban adquirir medicamentos por cuenta propia, una situación que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población.