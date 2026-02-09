Reportan cinco casos sospechosos de sarampión en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.– La Región Metropolitana de Salud alertó sobre cinco casos sospechosos de sarampión en el Distrito Central, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a extender la alerta epidemiológica de forma indeterminada a nivel nacional.

Según las autoridades, estos casos estarían vinculados a la reciente movilización masiva de personas durante la tradicional alborada celebrada en la Basílica de Suyapa, y la asistencia a eventos internacionales, entre ellos un concierto realizado el fin de semana en El Salvador.

En relación con el abastecimiento de vacunas, las autoridades aseguraron que cuentan con suficientes vacunas en los centros asistenciales capitalinos.

“Vamos a iniciar una jornada de vacunación en diferentes centros comerciales de la capital, y durante la alborada también se aplicó la vacuna SRP, por lo que invitamos a toda la población a acudir a vacunarse”, informó la médico Cinthia Aguilar.

Jackie Burgos, epidemióloga la Región Metropolitana de Salud, explicó que ante las sospechas, se reforzaron las medidas sanitarias en los puntos de entrada al país, incluyendo los aeropuertos.

“Tras la alerta por sarampión, en todos los puntos de entrada hay puestos de vacunación. En el aeropuerto de Toncontín tenemos personal vacunando durante todo el día y contamos con abastecimiento suficiente”, aseguró.

Además, Burgos hizo un llamado a las madres de familia ante el inicio del año lectivo 2026.

“Es importante que los niños menores de cinco años tengan su dosis de sarampión a los 12 meses y su refuerzo a los 18 meses", declaró.