La OPS emite nueva alerta epidemiológica ante persistencia de sarampión en la región

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió alerta epidemiológica por los casos de sarampión en la región de las Américas y hace un llamado a los países a intensificar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión. "El marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los estados miembros", establece la alerta emitida este martes 3 de febrero. Según los datos de la Organización, durante el 2025 en la región fueron confirmados 14,891 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones.

Los casos fueron notificados por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Durante las primeras tres semanas del 2026 (del 1 al 18 de enero) en la región se confirmaron 1,031 casos de esta enfermedad considerada muy contagiosa y que afecta sobre todo a los niños. Pese a que en Centroamérica ya se registran casos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en Honduras aún no se han confirmado personas enfermas con la enfermedad. Sin embargo, expertos hacen un llamado a la población a tomar las medidas de prevención para evitar enfermarse, pues de acuerdo a los datos el 78% de los adquirieron esta enfermedad en la región no estaban vacunados. Es de recordar que Honduras se mantienen en alerta epidemiológica debido a los casos que se confirmaron en países vecinos. Honduras, según datos de la OPS se encuentra entre los países con las más bajas tasas de cobertura de vacunación contra el sarampión, con el porcentaje inferior al 80% de cobertura. Para la cobertura para la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y papera el país tiene 79%, y se ubica entre países como Venezuela y Bolivia.