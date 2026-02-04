Tegucigalpa volverá a estar a 9 grados tras ingreso de nuevo frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las bajas temperatuas en el Distrito Central -Tegucigalpa y Comayagüela- continuarán al menos por una semana más y es que este viernes 6 de febrero ingresará un nuevo frente frío a Honduras. Aunque el clima frío no bajará tanto como se registró en la presente semana, en algunas ciudades del país habrá temperaturas de 9 grados centígrados.

Tal es el caso de la capital donde el día domingo 8 de febrero volverá a descender hasta los 9 grados entre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. y la máxima será de 23. Contrario al 2 de febrero donde los 9 grados permanecieron por al menos cinco horas, esta vez solo se prevé una hora con esta temperatura. Este jueves 5 se esperan mínimas de 12, viernes con 11 grados, sábado con 10 y domingo una mínima de 9. Otros lugares donde habrá 9 grados serán los departamento de Intibucá y Lempira el domingo y lunes, Ocotepeque el día domingo. Que haya bajado de los 10 grados en Tegucigalpa es algo que no se registraba desde hace años.