Tegucigalpa volverá a estar a 9 grados tras ingreso de nuevo frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las bajas temperatuas en el Distrito Central -Tegucigalpa y Comayagüela- continuarán al menos por una semana más y es que este viernes 6 de febrero ingresará un nuevo frente frío a Honduras.
Aunque el clima frío no bajará tanto como se registró en la presente semana, en algunas ciudades del país habrá temperaturas de 9 grados centígrados.
Tal es el caso de la capital donde el día domingo 8 de febrero volverá a descender hasta los 9 grados entre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. y la máxima será de 23.
Contrario al 2 de febrero donde los 9 grados permanecieron por al menos cinco horas, esta vez solo se prevé una hora con esta temperatura.
Este jueves 5 se esperan mínimas de 12, viernes con 11 grados, sábado con 10 y domingo una mínima de 9.
Otros lugares donde habrá 9 grados serán los departamento de Intibucá y Lempira el domingo y lunes, Ocotepeque el día domingo.
Que haya bajado de los 10 grados en Tegucigalpa es algo que no se registraba desde hace años.
Las temperaturas más bajas que se han dado en la historia de la capital datan de los años 60´ y 70´ cuando llegó a 4 y 5 grados, mientras que la más fría en los últimos años se había dado en el 2023 con 10 grados centígrados, hasta el pasado 2 de febrero.
Entre las recomendaciones por el frío en la capital está abrigarse bien, especialmente a niños y adultos mayores, cubriendo nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostica que el período de frentes fríos se prolongaría hasta el mes de marzo.