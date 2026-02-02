En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica

Un frente frío impulsado por un sistema de alta presión continúa influyendo en las condiciones del tiempo en Centroamérica, provocando un descenso de las temperaturas, lluvias de diversa intensidad y vientos del norte, según reportes de los servicios meteorológicos de la región. Así se observa en mapa con imagen satelital:
En Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este frente frío ingresó al país con mayor impacto en la región costera, donde se reportan lluvias entre moderadas e intensas, además de un marcado descenso de las temperaturas desde las primeras horas de este lunes.
De acuerdo con los pronósticos oficiales, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas, mientras que en las regiones más elevadas del occidente y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.
Este nuevo evento se suma a un frente frío registrado la semana pasada, que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos. Ante esto, Copeco declaró alerta verde en cuatro departamentos y alerta amarilla en al menos tres más, como medida preventiva.
Las alertas abarcan principalmente el occidente del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.
Atlántida, Cortés y Colón son los departamentos más expuestos, debido a las precipitaciones recientes, mientras que el mayor descenso de temperatura se registran en Intibucá, Francisco Morazán, Tegucigalpa, donde se esperan temperaturas de entre 9 y 12 grados centígrados.
En El Salvador, las autoridades reportaron la persistencia de vientos nortes con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y un descenso de temperaturas, especialmente durante la madrugada, con valores más bajos en las zonas altas del país.
Guatemala también se mantiene bajo la influencia de un sistema de alta presión, con ambiente frío durante la noche y la madrugada, vientos moderados a fuertes y un descenso marcado de las temperaturas en el occidente.
A nivel regional, los meteorólogos explican que este fenómeno está asociado al avance de un frente frío reforzado por altas presiones desde Norteamérica, lo que genera un contraste de presión que acelera los vientos del norte.
Nicaragua y Costa Rica reportan condiciones similares, con vientos intensos, lluvias en el Caribe y una disminución notable de las temperaturas.
Copeco también señaló que durante febrero podrían presentarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales, como parte de un temporal que podría extenderse hasta inicios de marzo.
Las autoridades advirtieron que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán y podrían prolongarse hasta el martes.