En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica

Los cinco países centroamericanos están experimentando temperaturas bajas, debido al ingreso de una masa de aire frío que genera lluvias, vientos y nubosidad

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 09:31
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
1 de 12

Un frente frío impulsado por un sistema de alta presión continúa influyendo en las condiciones del tiempo en Centroamérica, provocando un descenso de las temperaturas, lluvias de diversa intensidad y vientos del norte, según reportes de los servicios meteorológicos de la región. Así se observa en mapa con imagen satelital:

Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
2 de 12

En Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este frente frío ingresó al país con mayor impacto en la región costera, donde se reportan lluvias entre moderadas e intensas, además de un marcado descenso de las temperaturas desde las primeras horas de este lunes.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
3 de 12

De acuerdo con los pronósticos oficiales, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas, mientras que en las regiones más elevadas del occidente y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
4 de 12

Este nuevo evento se suma a un frente frío registrado la semana pasada, que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos. Ante esto, Copeco declaró alerta verde en cuatro departamentos y alerta amarilla en al menos tres más, como medida preventiva.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
5 de 12

Las alertas abarcan principalmente el occidente del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
6 de 12

Atlántida, Cortés y Colón son los departamentos más expuestos, debido a las precipitaciones recientes, mientras que el mayor descenso de temperatura se registran en Intibucá, Francisco Morazán, Tegucigalpa, donde se esperan temperaturas de entre 9 y 12 grados centígrados.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
7 de 12

En El Salvador, las autoridades reportaron la persistencia de vientos nortes con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y un descenso de temperaturas, especialmente durante la madrugada, con valores más bajos en las zonas altas del país.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
8 de 12

Guatemala también se mantiene bajo la influencia de un sistema de alta presión, con ambiente frío durante la noche y la madrugada, vientos moderados a fuertes y un descenso marcado de las temperaturas en el occidente.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
9 de 12

A nivel regional, los meteorólogos explican que este fenómeno está asociado al avance de un frente frío reforzado por altas presiones desde Norteamérica, lo que genera un contraste de presión que acelera los vientos del norte.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
10 de 12

Nicaragua y Costa Rica reportan condiciones similares, con vientos intensos, lluvias en el Caribe y una disminución notable de las temperaturas.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
11 de 12

Copeco también señaló que durante febrero podrían presentarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales, como parte de un temporal que podría extenderse hasta inicios de marzo.

 Foto: Redes sociales
En mapa meteorológico: así se observa la masa de aire frío en Centroamérica
12 de 12

Las autoridades advirtieron que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán y podrían prolongarse hasta el martes.

 Foto: Redes sociales
