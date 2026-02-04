Isis Cuéllar se presentará voluntariamente y programan para este jueves su audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que la audiencia de declaración de imputado contra la diputada Isis Cuéllar se efectuará este jueves 5 de febrero desde las 9:00 de la mañana en la sede del Poder Judicial. A través de sus abogados, la congresista remitió un escrito donde plasmó que se presentará voluntariamente y será este jueves por la mañana cuando llegue a la CSJ.

En esta declaración de imputado a Cuéllar se le leerá formalmente la acusación por el delito de fraude y podrá defenderse en libertad o recibir la medida de detención judicial. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que "se terminó de notificar a las partes procesales que la audiencia de declaración de imputado para la congresista Isis Carlos Cuéllar Martínez, Jennifer Nazareth Martínez y José Manuel Cerrato será este jueves a partir de las 9 de la mañana". Silva añadió que "lo anterior debido a que un equipo de defensa realizó un traslado de bastantes kilómetros desde el interior del país hasta esta ciudad capital, el juez de letras designado analizando esta petición y para que no se presentaran atrasos en la presentación de estas personas ha considerado que lo ideal es hacer a partir de esa hora la declaración".

Según la Fiscalía, Isis Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria. La parlamentaria utilizó su cargo para gestionar 6.5 millones de lempiras ante el Congreso Nacional, proponiendo que sea la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la unidad ejecutora. Ella seleccionó a 67 supuestos beneficiarios de los fondos, pero muchos de ellos en realidad eran empleados públicos, personas con empresas y hasta aspirantes a cargos políticos.