Secretaría de Salud reporta cuatro casos sospechosos de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó en una conferencia de prensa que en los primeros 16 días de 2026 se han reportado cuatro casos sospechosos de sarampión en Honduras.

Sin embargo, la Sesal informó que estos cuatro casos fueron descartados por pruebas de laboratorio, confirmando de esta forma que en el país no circula el virus.

Las autoridades informaron que la enfermedad es una altamente contagiosa y prevenible con la vacunación, e incluso celebraron que desde 1997 no se reportan casos en Honduras.

Detallaron que en 2025 se notificaron de 422 casos sospechosos, pero ninguno fue confirmado por laboratorio y que los cuatro actuales están descartados.