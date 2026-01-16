Secretaría de Salud reporta cuatro casos sospechosos de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó en una conferencia de prensa que en los primeros 16 días de 2026 se han reportado cuatro casos sospechosos de sarampión en Honduras.
Sin embargo, la Sesal informó que estos cuatro casos fueron descartados por pruebas de laboratorio, confirmando de esta forma que en el país no circula el virus.
Las autoridades informaron que la enfermedad es una altamente contagiosa y prevenible con la vacunación, e incluso celebraron que desde 1997 no se reportan casos en Honduras.
Detallaron que en 2025 se notificaron de 422 casos sospechosos, pero ninguno fue confirmado por laboratorio y que los cuatro actuales están descartados.
Asimismo, indicaron que se está realizando una vigilancia intensificada, especialmente en las personas que ingresan al territorio nacional porque en Honduras no hay casos y solo se podrían registrar si es importado, es decir que alguien trae la enfermedad desde afuera, porque no hay circulación endémica.
"El riesgo de introducción de casos es inminente y es alto y debido a que estamos viviendo en una era intercomunicada donde existe una cantidad increíble que se movilizan desde y hacia sitios donde hay brotes de sarampión. Porque nosotros no tenemos circulación de Sarampión", indicaron las autoridades.
De igual forma, mencionaron que se están haciendo pruebas preventivas como parte de los trabajos que realizan la Sesal porque hay enfermedades que se parecen.
Además, informaron que el país ha intensificado las acciones de vacunación, que es la estrategia fundamental para prevenir la enfermedad.
La Sesal descartó que las personas que fueron a un encuentro religioso en Guatemala serían las contagiadas y detalló que se trata de una persona del Distrito Central, Comayagua y Copán. Asimismo, aclaró que no hay ninguna persona en cuarentena. Y las edades rondan 14, 32, 22 y 6 meses.