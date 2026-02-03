Conozca cuándo se aplicará la segunda recuperación en los centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- Los alumnos que no lograron alcanzar los aprendizajes durante el año escolar 2025 tendrán una segunda oportunidad para aprobar el curso y avanzar en su formación académica. Luego que las anteriores autoridades de la Secretaría de Educación, mediante el oficio 005-DSE-2026 del 19 de enero del 2026, decidieran habilitar la segunda recuperación para los alumnos aplazados. Las actuales autoridades ratificaron el documento y establecieron las fechas en que se aplicará el proceso a quienes no alcanzaron el puntaje necesario durante la primera recuperación. Establecieron que el proceso de reforzamiento para los reprobados se realizará a partir de este miércoles 4 de febrero y finalizará el viernes 6 de febrero.

Durante dicho proceso los alumnos recibirán contenidos priorizados de acuerdo a las asignaturas en las que no alcanzaron el puntaje requerido. "Recordemos que los alumnos vienen varios meses que no han estado en contacto con los maestros, por lo tanto tenemos que hacer un plan de reforzamiento. Lo que incluye que cada maestro de acuerdo a la naturaleza de las asignaturas en que el alumno se quedó y de su área debe priorizar 10 contenidos, eso es un proceso de tres días que los alumnos se pondrán de acuerdo con los profesores", detalló la directora departamental de Educación en Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz. A partir del 9 de febrero cuando comienzan las clases de manera oficial en los centros educativos, se comenzarán aplicar los exámenes de recuperación a los estudiantes. Este proceso se realizará sin suspensión de clases, por lo tanto los docentes deberán buscar los espacios para no afectar las clases de los demás estudiantes, indicaron las autoridades.