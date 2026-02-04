Horóscopo de hoy: Los astros marcan decisiones clave en el amor, la salud y el trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- El horóscopo de hoy invita a la reflexión y al equilibrio. Los astros señalan momentos de sensibilidad, cambios en la rutina y decisiones importantes tanto en el ámbito sentimental como en el profesional.

Escuchar al entorno y cuidar el bienestar propio será clave para avanzar con mayor seguridad.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los Aries más preocupados con el cuidado del cuerpo pueden acabar interesándose por alguna dieta no del todo saludable, o por tratamientos a base de complejos vitamínicos que no serían necesarios al seguir una correcta alimentación.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás una jornada muy activa e interesante. Lograrás que tus ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Los sentimientos con la persona amada estarán muy a flor de piel; vas a sentirte bien por el ambiente de armonía y sensibilidad.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Fuerza de voluntad, tesón y determinación son facultades a las que tendrás que recurrir para solventar un problema que amenaza con nublar tus días de fiesta. Adelante, tendrás fuerza para eso y mucho más.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los sentimientos determinarán hoy el curso de los acontecimientos. Tal vez aclares muchas de las cosas que te complican la vida en este terreno. Si te llega la hora de sufrir un poco, no dudes en acudir a la familia, te brindará un gran apoyo.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los retos a los que te enfrentas en esta nueva etapa de tu vida serán más exigentes que en el pasado, por tanto, tienes que adaptar tus costumbres a las nuevas necesidades si quieres triunfar en lo tuyo. Verás que sí puedes sacar tiempo para prepararte y sentirte mucho mejor.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es un buen momento para recapacitar sobre todo lo que tienes en la vida. Vendrán tiempos mejores, seguro, pero no cambiarías los que has vivido por nada, sobre todo porque eres afortunado por contar con algunas personas que lo dan todo por ti.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puedes situarte al borde del ataque de nervios, porque será un día complicado con tu pareja o familia, y además sufrirás muchos vaivenes en tu entorno laboral; no obstante, gozarás del apoyo inestimable de algún compañero, que te sacará del lío.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu imagen de persona disciplinaria y trabajadora te ayudará a la hora de participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo que estás esperando. Sin embargo, es posible que aparezcas demasiado serio, así que debes también mostrar tu parte divertida y perspicaz.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si tienes una relación de pareja estable, no descartes problemas con tu familia, ya que de alguna forma se entrometen demasiado en lo que haces, y te verás obligado a poner unas barreras muy claras entre tu vida y la suya.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Emplearás tu tiempo libre en poner al día tus cuentas y el trabajo doméstico atrasado. Aunque recibirás buenas noticias en los próximos días, tu estado de ánimo continuará en baja forma. Trata de ser más positivo con tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vives un momento emocional en el que estarás muy proclive a quemar etapas de tu vida. No lo dudes, te irá bien y saldrás muy reforzado con la experiencia. En lo profesional, debes acercarte a tus objetivos; traza un plan de actuación ya.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No estás pasando por el mejor momento con tu pareja, una situación que conoces muy bien, porque no se da por primera vez. Por el contrario, te verás bien en tus relaciones sociales, y tus círculos de amistades te rodearán y te acompañarán.