Comerciantes reportan ventas regulares en la Basílica de Suyapa durante la peregrinación

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras miles de peregrinos visitan la Basílica de Suyapa, los comerciantes aprovechan para ofrecer una amplia variedad de artículos religiosos como rosarios, veladoras, imágenes de santos, lienzos, medallas, entre otros.
Alrededor de 600 vendedores se colocan en las cercanías de la Basílica Menor, donde también comercializan comidas, golosinas, verduras y frutas para los visitantes.
Además, los comerciantes venden ropa, zapatos y otros productos alusivos a las festividades dedicadas a la Virgen de Suyapa, buscando atraer a los feligreses durante esta época especial.
“Los primeros días fueron un poco bajas las ventas, pero confiamos en que más peregrinos lleguen y compren nuestros productos”, dijo Joaquín Palma, quien se dedica a la venta en las afueras de la basílica.
“La verdad es que las ventas han estado regulares, pero aún tenemos esperanza de vender todo lo que trajimos”, agregó Palma.
Algunos vendedores atribuyen la baja en las compras a que muchas personas priorizan lo estrictamente necesario, sumado a que el inicio del año escolar genera gastos en útiles y uniformes.
“Mucha gente viene solo a rezar y no a comprar, entendemos que también tienen otros gastos”, comentó otra de las vendedoras, quien vende rosarios y medallas.
Palma agregó que, para poder vender en esta zona, pagan 1,200 lempiras de impuestos a la Alcaldía Municipal o a la administración de la Basílica de Suyapa, lo que representa un esfuerzo económico para los pequeños comerciantes.
“Invertimos en nuestros productos con la esperanza de que se vendan en estos días, porque después no hay otra oportunidad hasta el próximo año”, destacó Palma.
Otros comerciantes compartieron una versión similar, resaltando que, pese a las ventas regulares, mantienen la esperanza de vender todo el inventario preparado para esta fecha especial.
“Siempre nos ilusionamos con estas fechas, porque es cuando más podemos vender, aunque este año no sea igual que los anteriores”, comentó una de las vendedoras de frutas y golosinas.
El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) estimó que alrededor de 1.5 millones de personas visitarían la Basílica, cifra que representa una oportunidad para que los comerciantes incrementen sus ventas durante el periodo de peregrinación.
A pesar de las expectativas y la afluencia masiva, los vendedores coinciden en que este año las ventas no han sido tan altas como en temporadas pasadas, aunque confían que todavía pueden vender.