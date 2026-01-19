  1. Inicio
Comerciantes se alistan para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Alrededor de 300 comerciantes se preparan para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa, esperando recibir miles de peregrinos y visitantes

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 17:40
Doña Juana Raudales ocupa el puesto 47 en la feria y vende acitrones, paletas y otros productos tradicionales frente a la Basílica de Suyapa. Invitó a todos los hondureños de fe para que visiten la Basílica de Suyapa.

 Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con anticipación al 279 aniversario de la Virgen de Suyapa, comerciantes comienzan a instalarse en los alrededores de la Basílica Menor para ofrecer productos tradicionales durante la feria que acompaña la celebración religiosa cada 3 de febrero.

Doña Juana Raudales es una de las comerciantes con más años de experiencia en la feria anual que acompaña el aniversario de La Morenita, que se celebra cada 3 de febrero.

“Esperamos que sean días bendecidos para nosotros porque aprovechamos la oportunidad cuando las personas nos vienen a comprar”, expresó Juana Raudales a EL HERALDO.

Con fe y entusiasmo, Raudales señaló que la llegada de los fieles es la principal motivación durante esta temporada. “Esperamos que nuestros clientes vengan a comprar. En estos momentos nos vamos a instalar e invitamos a los hondureños a que visiten la iglesia donde les estaremos esperando”, manifestó.

La comerciante ocupará el puesto número 47, donde ofrecerá alcitrones, alborotos, paletas y otros productos dulces tradicionales que forman parte del espíritu de la celebración.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha iniciado los preparativos para ubicar a los vendedores en toda la feria, marcando con claridad los espacios asignados para cada uno.

Comienzan preparativos para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Para esta edición del 279 aniversario, se espera la llegada de miles de peregrinos nacionales e internacionales, quienes participarán de las actividades religiosas y culturales que se realizan alrededor de la Basílica.

Marco Méndez, titular de la Gerencia de Orden Público de la AMDC, detalló que los primeros en instalarse son los oriundos de la zona de la Ermita. “Eso lo maneja el patronato de la iglesia, que coordina desde el cementerio antiguo hacia la Ermita. Ellos ya se están colocando”, indicó.

La instalación del resto de los comerciantes comenzará posteriormente, una vez que los espacios principales estén organizados, explicó Méndez. “Aún falta, pero pronto será”, agregó.

Los comerciantes deben solicitar permisos para participar en la feria y, por tradición, se respeta su lugar de ubicación. Algunos mantienen sus puestos durante 20 o 30 años.

“Aquellos que ya tienen su espacio, lo conservan; y entre ellos se organizan para que no haya inconvenientes”, comentó Méndez, destacando la coordinación que existe entre la alcaldía y el patronato.

Hasta el momento, la alcaldía se ha enfocado en marcar cada espacio para garantizar el orden. “Sin esto, los vendedores se colocarían de forma desordenada. Esto es solo la primera parte; luego se ubicarán en sus puestos definitivos de manera organizada”, añadió.

Se estima que alrededor de 300 vendedores se instalarán en el área de la feria, ofreciendo productos variados a los peregrinos y visitantes que llegan cada año.

La Basílica de Suyapa luce imponente y lista para recibir a miles de fieles que llegarán a rendir homenaje durante su 279 aniversario.

 (Foto: Linda Käsbohrer/EL HERALDO)

El proceso de instalación comenzará la próxima semana, aproximadamente, dando tiempo a que todos los comerciantes preparen sus puestos antes de la celebración oficial.

Conapremm activa a 5,000 personas por el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Los últimos en ubicarse serán los vendedores nuevos, quienes generalmente reciben áreas más alejadas del templo, garantizando así un flujo ordenado de visitantes y compradores.

Los permisos otorgados por la alcaldía tienen vigencia durante toda la serie de actividades del aniversario, asegurando que cada comerciante pueda operar sin interrupciones durante los días de celebración.

Con la coordinación de la alcaldía, la feria promete ser un espacio seguro y organizado donde cientos de comerciantes ofrecerán sus productos y miles de fieles podrán rendir homenaje a la Virgen de Suyapa.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

