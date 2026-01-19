Comerciantes se alistan para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Con anticipación al 279 aniversario de la Virgen de Suyapa, comerciantes comienzan a instalarse en los alrededores de la Basílica Menor para ofrecer productos tradicionales durante la feria que acompaña la celebración religiosa cada 3 de febrero.

Doña Juana Raudales es una de las comerciantes con más años de experiencia en la feria anual que acompaña el aniversario de La Morenita, que se celebra cada 3 de febrero.

“Esperamos que sean días bendecidos para nosotros porque aprovechamos la oportunidad cuando las personas nos vienen a comprar”, expresó Juana Raudales a EL HERALDO.

Con fe y entusiasmo, Raudales señaló que la llegada de los fieles es la principal motivación durante esta temporada. “Esperamos que nuestros clientes vengan a comprar. En estos momentos nos vamos a instalar e invitamos a los hondureños a que visiten la iglesia donde les estaremos esperando”, manifestó.

La comerciante ocupará el puesto número 47, donde ofrecerá alcitrones, alborotos, paletas y otros productos dulces tradicionales que forman parte del espíritu de la celebración.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha iniciado los preparativos para ubicar a los vendedores en toda la feria, marcando con claridad los espacios asignados para cada uno.