Conapremm activa a 5,000 personas por el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional para la Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm) activará a más de 5,000 personas para atender a unos 1.5 millones de visitantes que se esperan durante la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país. El operativo especial iniciará el 24 de enero y se extenderá hasta el 3 y 4 de febrero, período en el que miles de feligreses llegarán a la Basílica de Suyapa, procedentes de distintos puntos del territorio nacional. La planificación fue afinada durante la segunda reunión de coordinación, encabezada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en el marco de Conapremm, instancia que integra a 20 instituciones del Estado y organismos de socorro. Luis Salinas, coordinador de Conapremm, explicó que el encuentro permitió revisar y consolidar los planes operativos institucionales, incluyendo logística, personal asignado, puntos de atención y servicios que se brindarán a la población durante los días de mayor afluencia. En la reunión se abordaron temas prioritarios como seguridad, salud, protección civil y atención a grupos vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad que participarán en las actividades religiosas. Uno de los puntos clave fue la participación de la Secretaría Nacional de Atención a la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Senap), que tendrá un rol fundamental en la búsqueda y localización de niños extraviados, especialmente los días 1, 2 y 3 de febrero.

Copeco informó que mantendrá presencia permanente en distintos sectores del Distrito Central, así como en el interior y alrededores de la Basílica de Suyapa y la Ermita, considerados puntos críticos por la concentración de personas. Como parte del cronograma, los días 29, 30 y 31 de enero se instalarán las carpas institucionales, el campamento central, los puntos de distribución de agua potable y las cisternas para abastecimiento, a fin de garantizar condiciones adecuadas para los peregrinos. Además, se habilitarán puntos prehospitalarios de atención, módulos de primeros auxilios y espacios destinados a la vacunación, en coordinación con la Secretaría de Salud y otras entidades. También se contará con áreas específicas orientadas a la atención y protección de la niñez, así como a la orientación ciudadana. La atención directa a la población iniciará formalmente los días 1, 2 y 3 de febrero, considerados los de mayor concentración de fieles en el santuario mariano. En cuanto al personal activado, Salinas detalló que más de 5,000 personas de distintas instituciones estarán desplegadas para brindar asistencia integral durante toda la jornada religiosa.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también tendrán una participación activa, a través de la Policía Militar, el Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, como ha sido tradición en esta celebración. De acuerdo con datos de años anteriores, la Basílica de Suyapa recibe más de 1.5 millones de personas durante el período festivo, cifra que se espera se mantenga este año. Por su parte, Marisela Turcios, coordinadora de Cáritas Suyapa y enlace de la Basílica ante Conapremm, señaló que las reuniones de coordinación comenzaron hace casi un mes, permitiendo una mejor organización.