Exministro de Salud denuncia sobrevaloración de L5 mil millones en construcción de hospitales

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de Salud, Manuel Matheu, denunció que la construcción de los hospitales que impulsa la presidenta Xiomara Castro presenta un desfase superior a los L 5,000 millones. Según explicó, el costo inicial del proyecto se disparó sin justificación técnica clara.

Matheu señaló, durante el foro Frente a Frente, que los hospitales fueron concebidos durante su gestión con un financiamiento español de 79.2 millones de dólares, pero tras cambios en la administración, el proyecto pasó a ser ejecutado con fondos nacionales a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

“El costo por hospital se elevó de 126 a 279 millones de dólares, sin aumentar el número de camas”, afirmó.

El exministro advirtió que los diseños fueron modificados, incrementando el tamaño de las edificaciones de 26,000 a 69,000 metros cuadrados, lo que considera una de las causas del sobrecosto.

“Estamos hablando de un desfase de unos 200 millones de dólares respecto al plan original”, subrayó.

Matheu cuestionó además por qué se suspendió el financiamiento internacional y exigió una auditoría para determinar responsabilidades.

"Por favor, Libre, no sean obcecados, vean cómo son: criticamos las movidas de JOH, seamos congruentes. El honrado es honrado en toda circunstancia, no por color político", siguió.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido respuesta oficial a las denuncias.