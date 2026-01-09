Comienzan preparativos para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Los preparativos para la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, que se conmemora cada 3 de febrero, ya están en marcha en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, con el objetivo de recibir a miles de peregrinos nacionales e internacionales en la capital hondureña.
Desde los primeros días de enero, la Iglesia Católica, junto a distintas instituciones del Estado y organismos de socorro, trabaja en la planificación logística, espiritual y de seguridad para garantizar una peregrinación ordenada y segura durante todo el mes litúrgico.
El rector y párroco de la Basílica de Suyapa, padre Carlo Magno, explicó que el principal propósito de esta celebración es que los fieles vivan una experiencia de fe profunda en un ambiente de paz, reconciliación y unidad.
“El objetivo es que las personas se vayan cargadas de amor y reconciliación, porque donde está la Virgen de Suyapa hay paz y hay amor. Ella nos une como hondureños”, expresó el sacerdote.
Esta celebración evoca la paz y la fraternidad, en un contexto nacional en el que la Iglesia hace un llamado constante a la convivencia, el respeto y la esperanza entre los ciudadanos.
Como parte de los preparativos, desde el 1 de enero se inició un intenso programa de celebraciones litúrgicas, lo que marca el inicio del período de mayor afluencia de peregrinos al santuario mariano.
Solo el primer día del año, según datos de la Basílica, participaron alrededor de 40,000 personas, quienes asistieron a 22 eucaristías, durante las cuales se distribuyeron aproximadamente 15,000 comuniones.
El flujo de visitantes se mantendrá constante durante todo enero y hasta finales de febrero, siendo el 2 y 3 de febrero los días de mayor concentración de fieles.
Las autoridades eclesiásticas estiman que este año podrían llegar alrededor de 1.5 millones de personas, incluyendo peregrinos provenientes de países vecinos como El Salvador y Nicaragua.
Ante esta masiva movilización, se ejecutarán operativos especiales coordinados por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), con el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de socorro.
Estos operativos incluirán control del tráfico, rutas seguras para peregrinos, puntos de atención médica y vigilancia permanente en los alrededores de la Basílica.
La Cruz Roja Hondureña anunció la activación de sus unidades técnicas de respuesta, tanto en atención prehospitalaria como en servicios médicos, para brindar asistencia oportuna a la población.
Personal voluntario y profesional estará distribuido en puntos estratégicos, preparado para atender casos de deshidratación, lesiones leves, emergencias médicas y otras eventualidades.
Además, se ha hecho un llamado a los peregrinos a caminar con responsabilidad, hidratarse adecuadamente y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.
La celebración del aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa no solo representa una manifestación religiosa, sino también una de las expresiones de fe más importantes del país.
Cada año, esta festividad moviliza a familias enteras, comunidades rurales, grupos juveniles y adultos mayores que caminan largas distancias como promesa o agradecimiento.
La historia de la Virgen de Suyapa se remonta al año 1747 , cuando un campesino llamado Alejandro Colindres encontró una pequeña imagen de madera en una quebrada cercana al cerro El Piligüín.
De acuerdo con crónicas eclesiásticas, Colindres llevó la imagen a su casa creyendo que se trataba de un objeto común; sin embargo, al intentar desecharla varias veces, esta reaparecía misteriosamente, hecho que fue interpretado como un signo divino.
El hallazgo fue comunicado a las autoridades religiosas de la época, quienes confirmaron que se trataba de una representación de la Virgen María, lo que dio origen a la devoción popular que se celebra cada año.
Historiadores hondureños señalan que la imagen mide apenas 6.5 centímetros y está tallada en madera de cedro, lo que la convierte en una de las advocaciones marianas más pequeñas del mundo.
Con el paso de los años, la Virgen de Suyapa fue proclamada Patrona de Honduras, y su historia ha sido documentada por la Arquidiócesis de Tegucigalpa y recopilada en archivos históricos y publicaciones religiosas que respaldan su profundo significado espiritual y cultural para el pueblo hondureño.