Comienzan preparativos para el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Los preparativos para la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, que se conmemora cada 3 de febrero, ya están en marcha en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, con el objetivo de recibir a miles de peregrinos nacionales e internacionales en la capital hondureña.

Desde los primeros días de enero, la Iglesia Católica, junto a distintas instituciones del Estado y organismos de socorro, trabaja en la planificación logística, espiritual y de seguridad para garantizar una peregrinación ordenada y segura durante todo el mes litúrgico.

El rector y párroco de la Basílica de Suyapa, padre Carlo Magno, explicó que el principal propósito de esta celebración es que los fieles vivan una experiencia de fe profunda en un ambiente de paz, reconciliación y unidad.

“El objetivo es que las personas se vayan cargadas de amor y reconciliación, porque donde está la Virgen de Suyapa hay paz y hay amor. Ella nos une como hondureños”, expresó el sacerdote.

Esta celebración evoca la paz y la fraternidad, en un contexto nacional en el que la Iglesia hace un llamado constante a la convivencia, el respeto y la esperanza entre los ciudadanos.

Como parte de los preparativos, desde el 1 de enero se inició un intenso programa de celebraciones litúrgicas, lo que marca el inicio del período de mayor afluencia de peregrinos al santuario mariano.

Solo el primer día del año, según datos de la Basílica, participaron alrededor de 40,000 personas, quienes asistieron a 22 eucaristías, durante las cuales se distribuyeron aproximadamente 15,000 comuniones.