Secretaría de Educación habilita segunda recuperación para estudiantes reprobados en 2025

Tegucigalpa, Honduras.– A pocos días del comienzo del año lectivo en Honduras, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante el 2025. La medida fue confirmada por el ministro de Educación, Jaime Rodríguez, mediante el oficio circular No. 005-DSE-2026, en el cual se establece que esta disposición tiene como objetivo fortalecer el rendimiento académico y brindar una nueva oportunidad a los educandos. Asimismo, el documento aclara que la segunda recuperación será de aplicación obligatoria tanto en los centros educativos gubernamentales como en los no gubernamentales del país.

Pese a que el comunicado no aclara bajo qué modalidad o método de evaluación se aplicaran las medidas de recuperación a los estudiantes, profesores aseguraron a EL HERALDO que esta decisión llegó para beneficiar a miles de alumnos que durante el 2025, culminaron su año escolar con índices de reprobación. "Como parte del gremio, esta decisión es muy acertada porque en 2025 muchos niños del sistema público se reprobaron por circunstancias diversas; ahora los alumnos tienen la oportunidad, solo queda que la aprovechen"; aseguró la docente Dania Martínez.

Nueva oportunidad