Secretaría de Educación habilita segunda recuperación para estudiantes reprobados en 2025

Tegucigalpa, Honduras.– A pocos días del comienzo del año lectivo en Honduras, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante el 2025.
La medida fue confirmada por el ministro de Educación, Jaime Rodríguez, mediante el oficio circular No. 005-DSE-2026, en el cual se establece que esta disposición tiene como objetivo fortalecer el rendimiento académico y brindar una nueva oportunidad a los educandos.
Asimismo, el documento aclara que la segunda recuperación será de aplicación obligatoria tanto en los centros educativos gubernamentales como en los no gubernamentales del país.
Pese a que el comunicado no aclara bajo qué modalidad o método de evaluación se aplicaran las medidas de recuperación a los estudiantes, profesores aseguraron a EL HERALDO que esta decisión llegó para beneficiar a miles de alumnos que durante el 2025, culminaron su año escolar con índices de reprobación.
"Como parte del gremio, esta decisión es muy acertada porque en 2025 muchos niños del sistema público se reprobaron por circunstancias diversas; ahora los alumnos tienen la oportunidad, solo queda que la aprovechen"; aseguró la docente Dania Martínez.
Nueva oportunidad
En 2024, el exministro de Educación, Daniel Sponda afirmó que bajo su administración se mantendría la decisión de solo una recuperación en el sistema educativo.
Además, consideró que “la única manera de tener mejor calidad es eliminar ese montón de recuperaciones que teníamos en el pasado, más una escuela de vacaciones mentirosa”.
No obstante, el ministro Rodríguez subrayó que la reimplementación de esta medida evidencia el compromiso del gobierno con la educación, al brindar a los estudiantes una oportunidad adicional para reforzar sus conocimientos antes de concluir el año lectivo.
En ese sentido, los estudiantes y padres de familia interesados podrán acercarse a sus respectivos centros educativos, donde se les informará sobre las fechas, horarios y modalidades establecidas para la segunda recuperación académica.