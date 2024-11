No habrá segunda recuperación afirma el ministro de Educación

5

Consideró que “la única manera de tener mejor calidad es eliminar ese montón de recuperaciones que teníamos en el pasado, más una escuela de vacaciones mentirosa”.

En ese sentido ratificó que “hoy como lo dijimos al inicio del año, solo tenemos una recuperación, así que a los muchachos y madres de familia que me siguen en las redes sociales, no me sigan mandando mensajes, porque no va haber segunda recuperación”.

El funcionario cuestionó sobre, ¿qué es mejor, tener estudiantes aprobados que no sepan, o estudiantes que puedan tener nuevamente la oportunidad de afianzar conocimiento y avanzar al siguiente nivel?

Dijo que no cree que hayan padres de familia responsables que quieran que se les regale las notas a sus hijos si reprobaron el año escolar, por lo cual, deberán repetir año.