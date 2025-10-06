Gremio magisterial asegura que hay "masiva reprobación" en el concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- El concurso docente que se realizó en septiembre está dejando en evidencia la falta de preparación que tienen los maestros en el país. Aunque las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) no han dado a conocer los resultados oficiales, desde el gremio magisterial manifiestan que hay una gran cantidad de maestros reprobados. Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) indicó a EL HERALDO que los resultados dados hasta el momento muestran que más de la mitad de los docentes no han logrado los puntajes requeridos.

Solano señaló que muchos de sus colegas fallaron en el examen de conocimiento, específicamente en áreas que deberían conocer bien; estimó que la reprobación anda entre el 60% y 70%. "Donde han fallado más es en el examen escrito; han tenido problemas en las áreas específicas como Español, Matemáticas, Ciencias Sociales, es decir, en temas de conocimiento de cada uno", dijo el dirigente. El área de méritos profesionales es otro aspecto en que los profesores han tenido problemas, de acuerdo al dirigente, muchos solo cuentan con su título universitario, que es uno de los principales requisitos para ingresar a la carrera docente. "Los maestros deben actualizarse más, seguir preparándose; es aquí cuando se nota la consecuencia de haber cerrado las escuelas normales, porque eso traía una preparación más pedagógica y desde secundaria", dijo. El docente criticó que los docentes no saben la responsabilidad que conlleva la profesión. "No han logrado entender el rol que tienen como docentes, la responsabilidad que tienen, que tienen que seguirse preparando, actualizándose", afirmó.