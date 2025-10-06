Madre denuncia al vicecanciller Gerardo Torres por exponer en redes la imagen de su hija

Tegucigalpa, Honduras.- Ada López, maestra y madre de familia, presentó este lunes 6 de octubre una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en contra el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, por haber publicado en redes sociales la fotografía de su hija de siete años sin su consentimiento. Tras haber provocado afectaciones emocionales y amenazas en contra de ellas, la denunciante llegó hasta las instalaciones, acompañada de su apoderada legal, Sandra Ponce, para exponer el hecho y exigir a Torres que se retracte públicamente por poner en riesgo la integridad de ambas. “He recibido amenazas de personas que ni siquiera conozco. Todas las represalias que he tenido, y lo digo aquí, en las instalaciones del Conadeh, son a causa de la publicación que usted hizo, señor vicecanciller, por lo que le pido que se disculpe y limpie la imagen de una niña de siete años", denunció.

López señaló que en el pasado trabajó para el Partido Libertad y Refundación (Libre) durante las elecciones internas, y criticó que el vicecanciller la esté atacando a pesar de pertenecer al mismo instituto político. "Usted no está atacando a Salvador Nasralla, está afectando a una madre y a una niña inocente", reiteró. Continuó: "Canciller, usted está atacando a una persona que trabajó para su propio partido político y, ante el mundo entero, le digo que se retracte de sus palabras. Y, como usted mismo ha dicho, que no se va a disculpar, hágalo, porque no lo hará con Salvador Nasralla, sino ante una niña de siete años cuya imagen utilizó para hacer política sucia".

La madre, visiblemente afectada y preocupada por la seguridad de ella y su hija, aseguró que defenderá el honor de su hija “cueste lo que cueste”, y que, aunque tema posibles represalias, no se quedará callada. “No lo hago por fama ni por viralizarme, lo hago para defender la imagen de mi hija, que es una niña inocente y que ni siquiera entiende por qué se ha hecho viral”, expresó.

¿Qué muestra el video?

El conflicto surgió luego de que Gerardo Torres publicara en su cuenta de X un mensaje en el que calificó a Nasralla como “el Jeffrey Epstein hondureño”, acompañado de un video donde aparece el político junto a una menor de edad, con el rostro censurado. Aunque en el texto del video el funcionario menciona que Nasralla debería ser "investigado a profundidad" por supuestos comportamientos inapropiados hacia mujeres y menores, rápidamente la madre aseguró que el material difundido fue editado y sacado de contexto, y rechazó el uso público de la imagen de su hija. "Fue la propia niña quien se acercó al candidato para decirle: ‘Necesitamos un presidente como usted, que sea el salvador de Honduras’. En ese momento se encendieron las cámaras y se colocó un micrófono, lo que generó nervios en la menor, quien fue abrazada brevemente por el político”, explicó tras la viralización del video.

El Jeffrey Epstein Hondureño.

Deberían investigarlo a profundidad, toda una vida enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad.



Es tiempo de decirle Basta. pic.twitter.com/Ie2E65SvHd — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) October 2, 2025