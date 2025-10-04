Gerardo Torres: "No me voy a disculpar. Discúlpense ustedes, y que se disculpe Nasralla con la niña”

Tegucigalpa, Honduras.-Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, respondió públicamente al Partido Liberal de Honduras (PLH) luego que el ente político le exigiera una disculpa por comparar a Salvador Nasralla con Jeffrey Epstein. Torres cuestionó la reacción del liberalismo, señalando que se han enfocado en defender a Nasralla en lugar de abordar la situación de la menor que aparece en la grabación. “No han dicho nada de la niña del video, incómoda, abrazada de manera inadecuada, impotente. Es como que no la ven. Como le suele pasar demasiadas veces a las niñas agredidas en este país”, comenzó diciendo el funcionario en un mensaje en la red social X. El vicecanciller afirmó que su publicación tuvo un alto alcance porque, según él, muchas personas comparten la percepción de que la actitud de Nasralla hacia las mujeres no es apropiada.

"Llevan dos días llorando por Nasralla, y no se dan cuenta de que mi post tuvo tanto éxito porque todos en Honduras alguna vez hemos pensado que la actitud del ingeniero hacia las mujeres no es correcta. El video del que no quieren hablar es muy preocupante. Es su candidato el que ahí sale; yo solo hago la denuncia", puntualizó. En respuesta a la exigencia de disculpas por parte del Partido Liberal, Zelaya fue enfático: "Así que no me voy a disculpar. Discúlpense ustedes, y que se disculpe Nasralla con la niña". El funcionario agregó que conservará el comunicado emitido por el PLH "como un hecho histórico", al considerar que es un reflejo de la situación actual del partido. "No deja de ser interesante poder decir que el Partido de Ramón Rosa, de Zúñiga Huete, de Villeda Morales y de Modesto Rodas Alvarado me haya dedicado un comunicado solo para mí. Ustedes convirtieron a su Partido en una granja de bots, en un mal show de televisión, se fueron a empeñar toda su historia por el hambre de poder", escribió.