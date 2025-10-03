Gerardo Torres llama a Nasralla “el Jeffrey Epstein hondureño”: PL exige retractación

Tegucigalpa, Honduras.- Publicando un video del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a una menor a la que se le censuró el rostro, el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, lo comparó con Jeffrey Epstein, lo que generó repudio entre los liberales. “El Jeffrey Epstein hondureño. Deberían investigarlo en profundidad, toda una vida, enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad. Es tiempo de decirle basta”, posteó Torres en su cuenta de X. En el video compartido se observa a Nasralla semiabrazando a la niña, mientras se escucha una voz decir: “Esperamos que sea nuestro presidente que cambie las cosas”. Posteriormente, Nasralla le pregunta a la pequeña cómo se llama él, a lo que ella responde: “Salvador”.

Repudio del PLH

El Partido Liberal de Honduras (PLH) expresó su rechazo a las declaraciones del vicecanciller, al considerarlas ofensivas y sin fundamento.

Mediante un comunicado oficial, el PLH exigió una retractación pública de Torres, la apertura de una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el uso indebido de plataformas institucionales y un compromiso público de la Cancillería para separar las actividades estatales de las confrontaciones partidarias.

“El uso de cuentas vinculadas a una institución pública para lanzar ataques políticos constituye una grave falta ética y una vulneración del deber de imparcialidad que exige su cargo”, señaló el PLH, advirtiendo que se reserva el derecho de iniciar acciones legales para salvaguardar la honra de su candidato y la integridad de las instituciones.

Reacciones

La publicación del vicecanciller rápidamente se viralizó y provocó diversas reacciones. El candidato a diputado liberal Rashid Mejía escribió en redes sociales:“Lo vuelvo a decir, das asco, sos una completa escoria, espero nunca jamás volvás a un puesto público”. Por su parte, la exprecandidata presidencial y actual diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, señaló: “Sin duda, un servidor público serio cuida su lenguaje y sus afirmaciones porque representa al gobierno”. Agregó que cuando las afirmaciones de un funcionario “no solo son moralmente reprochables, sino punibles, desprestigian gravemente al gobierno, salvo que tenga pruebas de imputación; en ese caso está obligado a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. De lo contrario, Salvador Nasralla puede demandarle y exigir la reparación del daño causado”.

