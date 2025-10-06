Nasralla anuncia demanda internacional contra Gerardo Torres por comparación con Epstein

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunció una demanda internacional contra el vicecanciller Gerardo Torres, luego de que este lo comparara con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense acusado y condenado por delitos sexuales.

"Gerardo Torres es un delincuente que le va a costar muchísimo salir del hoyo en el cual se metió, porque viene una demanda internacional contra él. Es gravísimo lo que hizo, especialmente contra la niña", declaró Nasralla en Hoy Mismo.

La polémica surgió tras la publicación de un video en redes sociales donde Nasralla aparece abrazando a una menor de edad.

Según la madre de la niña, la grabación fue realizada por ella y compartida originalmente en su cuenta de TikTok, pero fue utilizada por Torres en una publicación que insinuó un comportamiento inapropiado.

En su cuenta de X (antes Twitter), el vicecanciller escribió: "El Jeffrey Epstein hondureño. Deberían investigarlo en profundidad, toda una vida enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad. Es tiempo de decirle basta".