Madre de niña que aparece en video con Nasralla rechaza uso político de su imagen

Tegucigalpa, Honduras.- La madre de la menor que aparece junto al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla denunció la manipulación de un video que ella misma grabó y además criticó al vicecanciller Gerardo Torres por usar la imagen de su hija con fines políticos.

Según la mujer, la niña de 7 años se acercó de manera espontánea a Nasralla y le expresó admiración: "Necesitamos un presidente como usted que sea el salvador de Honduras", habría dicho la menor al candidato, de acuerdo a la madre. Sin embargo, al encenderse las cámaras y colocarse un micrófono frente a ella, la menor se puso nerviosa y recibió un breve abrazo del presidenciable.

La madre señaló que el momento ha sido sacado de contexto para afectar la imagen de Nasralla.

"Rechazo rotundamente que se use la imagen de mi hija para generar interpretaciones malintencionadas. Mi deber es proteger su integridad, su inocencia y su honor", declaró en el noticiero Abriendo Brecha.

La controversia surgió luego de que Torres comparara al político liberal con Jeffrey Epstein en una publicación en X, sugiriendo investigaciones sobre supuesta explotación de menores.