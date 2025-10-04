Madre de niña que aparece en video con Nasralla rechaza uso político de su imagen

Tegucigalpa, Honduras.- La madre de la menor que aparece junto al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla denunció la manipulación de un video que ella misma grabó y además criticó al vicecanciller Gerardo Torres por usar la imagen de su hija con fines políticos.
Según la mujer, la niña de 7 años se acercó de manera espontánea a Nasralla y le expresó admiración: "Necesitamos un presidente como usted que sea el salvador de Honduras", habría dicho la menor al candidato, de acuerdo a la madre. Sin embargo, al encenderse las cámaras y colocarse un micrófono frente a ella, la menor se puso nerviosa y recibió un breve abrazo del presidenciable.
La madre señaló que el momento ha sido sacado de contexto para afectar la imagen de Nasralla.
"Rechazo rotundamente que se use la imagen de mi hija para generar interpretaciones malintencionadas. Mi deber es proteger su integridad, su inocencia y su honor", declaró en el noticiero Abriendo Brecha.
La controversia surgió luego de que Torres comparara al político liberal con Jeffrey Epstein en una publicación en X, sugiriendo investigaciones sobre supuesta explotación de menores.
La madre rechazó categóricamente las afirmaciones del diplomático y pidió al vicecanciller retractarse. La mujer denunció que la difusión del video ha generado amenazas directas hacia ella y su hija, provocando temor y afectaciones en su salud.
También aclaró que Nasralla nunca tocó a la niña de manera inapropiada y que posee el video original que prueba la inocencia del gesto.
Exigió al vicecanciller retirar la publicación, disculparse públicamente y cesar la utilización de la imagen de su hija con fines políticos.
"Yo pido públicamente al señor vicecanciller de la República que se retracte de las declaraciones emitidas. La verdad está en el video original que yo con mi mano y con mi teléfono tomé", concluyó.