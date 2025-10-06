Autoridades del IHSS comienzan proceso de contratación de médicos especialistas

Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia de especialistas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha llevado a las autoridades a la contratación de nuevo personal médico. Mediante publicaciones en redes sociales y en la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), las autoridades del Seguro Social comenzaron el proceso para contratar al personal que hace falta para dar atención a sus afiliados. Se espera contratar médicos especialistas en al menos diez áreas, entre ellas endocrinología, angiología y cirugía vascular, gastroenterología, hematología, cardiología, medicina interna y neurología, entre otras.

Henry Andino, director del hospital de Especialidades del IHSS, aseguró a EL HERALDO que para el mes de octubre se espera contratar a nueve especialistas; para noviembre otros nueve y en diciembre igual número de profesionales. "Nosotros en el hospital tenemos para ahorita en octubre la capacidad de contratar nueve especialistas; en el siguiente paquete que será en noviembre otros nueve especialistas y antes de terminar el año esperamos otros nueve especialistas". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En total se planea contratar a 27 profesionales de la salud en lo que resta del año; las autoridades priorizarán la contratación de acuerdo a las áreas que requieren mayor atención. Una de ellas cardiología, que de acuerdo a los derechohabientes solo hay un médico para atender a los afiliados, limitando el número de cupos. El proceso de contratación del primer grupo cerró este lunes; sin embargo, continuará la selección para los siguientes meses.

Las autoridades indicaron que se requieren emplear los profesionales debido a que las atenciones en el Seguro Social incrementaron este año.

Falta de pago

No obstante, según los médicos, la escases de profesionales de la medicina se debe en gran parte a la tardanza en el pago de salario en el instituto. Varios denunciaron que han esperado entre tres o cuatro meses para que les hagan efectivo su sueldo. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, manifestó que son cerca de una docena de especialistas que han renunciado debido a eso.