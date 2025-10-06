Elevan a alerta amarilla a diez departamentos en Honduras; tres se mantiene en verde

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las persistentes lluvias generadas por la influencia de una vaguada en superficie en el país, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extienden este lunes 6 de octubre alerta amarilla para 10 departamentos.
Entre los departamentos bajo vigilancia están Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.
Asimismo, se mantiene este mismo nivel de alerta para los municipios aledaños al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.
Mientras tanto, El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro, se mantienen en alerta verde por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p.m. de este lunes.
Fuertes lluvias dejan inundaciones
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Honduras continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, que favorece el transporte de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico.
Para esta semana se esperan cielos nublados y precipitaciones de débiles a moderadas, con tormentas dispersas y actividad eléctrica, especialmente en las regiones occidental, central y sur, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.
Ante las fuertes lluvias, las autoridades advierten que las condiciones podrían generar deslizamientos, inundaciones repentinas y crecidas de ríos y quebradas, por lo que se pide precaución a las comunidades que habitan en zonas vulnerables.