Elevan a alerta amarilla a diez departamentos en Honduras; tres se mantiene en verde

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las persistentes lluvias generadas por la influencia de una vaguada en superficie en el país, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extienden este lunes 6 de octubre alerta amarilla para 10 departamentos.

Entre los departamentos bajo vigilancia están Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.

Asimismo, se mantiene este mismo nivel de alerta para los municipios aledaños al río Ulúa, entre ellos Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.