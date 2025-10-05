Vaguada provocará lluvias con actividad eléctrica este lunes en gran parte del país

El experto explicó que “la influencia de una vaguada en superficie estará favoreciendo el transporte de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe hacia el interior del territorio nacional”.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie generará este lunes 6 de octubre condiciones inestables en la mayor parte del territorio hondureño, según el pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Víctor Ortega .

De acuerdo con Ortega, esta condición atmosférica “estará produciendo cielo nublado y precipitaciones dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional”.

Las lluvias serán más frecuentes e intensas en el sector occidental, central y sur del país, donde se prevé que se alcancen los mayores acumulados de agua, precisó el especialista de Cenaos.

En cuanto al estado del mar, Ortega detalló que en el Golfo de Fonseca se esperan olas con alturas de entre 2 y 4 pies, mientras que en el litoral Caribe el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies, con máximos de hasta 5 pies al norte de Islas de la Bahía.

Sobre las temperaturas, el pronosticador informó que para el Distrito Central se pronostica una máxima de 27 C° y mínima de 19 C°. En la región central, máxima de 28 C° y mínima de 20 C°.

Para la región insular, se esperan temperaturas más cálidas, con una máxima de 31 C° y mínima de 28 C°, mientras que en la zona norte las temperaturas serán similares, con máxima de 31 C° y mínima de 25 C°.

En el oriente del país se prevé una máxima de 32 C° y mínima de 22 C°, y en el sur, donde el calor suele ser más intenso, se registrará una máxima de 32 C° y mínima de 25 C°.

Finalmente, en la región occidental, Ortega indicó que la temperatura máxima alcanzará los 28 C°, mientras que la mínima descenderá hasta los 14 C°, siendo esta la zona más fresca del país.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).