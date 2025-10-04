Camerinos del "Chelato" Uclés se inundan tras fuertes lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado 4 de octubre en Tegucigalpa provocaron serios daños en las instalaciones del Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde los camerinos y accesos quedaron completamente inundados.
El inmueble, ubicado en la capital hondureña, albergaría el encuentro entre Motagua y Génesis de Comayagua, sin embargo, las fuertes precipitaciones afectaron la zona de vestidores y pasillos interiores, donde el agua ingresó por filtraciones en el techo.
Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubre gran parte del piso de los camerinos, generando preocupación entre los equipos y el personal del estadio.
Este tipo de incidentes no son nuevos en el Estadio Nacional, ya que desde hace varios años se reportan problemas de filtraciones y acumulación de agua durante las tormentas.
A pesar de las remodelaciones recientes, que incluyeron la instalación de grama híbrida y mejoras en las graderías del sector de Sol Centro, la infraestructura interna continúa mostrando deficiencias.
La tormenta que cayó sobre Tegucigalpa alrededor de las 5:00 de la tarde afectó además otras zonas de la ciudad, donde se registraron calles anegadas y problemas de drenaje.