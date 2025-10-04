Camerinos del "Chelato" Uclés se inundan tras fuertes lluvias en Tegucigalpa

El inmueble, ubicado en la capital hondureña, albergaría el encuentro entre Motagua y Génesis de Comayagua, sin embargo, las fuertes precipitaciones afectaron la zona de vestidores y pasillos interiores, donde el agua ingresó por filtraciones en el techo.

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado 4 de octubre en Tegucigalpa provocaron serios daños en las instalaciones del Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde los camerinos y accesos quedaron completamente inundados .

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubre gran parte del piso de los camerinos, generando preocupación entre los equipos y el personal del estadio.

Este tipo de incidentes no son nuevos en el Estadio Nacional, ya que desde hace varios años se reportan problemas de filtraciones y acumulación de agua durante las tormentas.



A pesar de las remodelaciones recientes, que incluyeron la instalación de grama híbrida y mejoras en las graderías del sector de Sol Centro, la infraestructura interna continúa mostrando deficiencias.

La tormenta que cayó sobre Tegucigalpa alrededor de las 5:00 de la tarde afectó además otras zonas de la ciudad, donde se registraron calles anegadas y problemas de drenaje.