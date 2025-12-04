Deslizamiento en la 21 de Octubre sigue poniendo en riesgo a conductores

Tegucigalapa, Honduras.- La calle principal de la colonia 21 de Octubre continúa representando un riesgo para conductores y peatones desde mediados de octubre, cuando uno de sus carriles quedó erosionado por un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias registradas ese mes.

Los vecinos señalan que el peligro se incrementa durante la noche, debido a la escasa señalización que dificulta identificar el tramo dañado. En el lugar solo permanecen ramas de árboles y una cinta colocadas de forma improvisada, elementos que apenas advierten a los conductores del riesgo.

“Desde el año pasado se dañó, pero las últimas lluvias de octubre causaron mayores deslizamientos en la vía”, recordó una de las residentes afectadas por las fallas en el pavimento.

A pesar del tiempo transcurrido desde que se reportó el problema, los habitantes aseguran que las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central no muestran avances significativos en la restauración del tramo erosionado.