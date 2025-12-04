Deslizamiento en la 21 de Octubre sigue poniendo en riesgo a conductores

Tegucigalapa, Honduras.- La calle principal de la colonia 21 de Octubre continúa representando un riesgo para conductores y peatones desde mediados de octubre, cuando uno de sus carriles quedó erosionado por un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias registradas ese mes.
Los vecinos señalan que el peligro se incrementa durante la noche, debido a la escasa señalización que dificulta identificar el tramo dañado. En el lugar solo permanecen ramas de árboles y una cinta colocadas de forma improvisada, elementos que apenas advierten a los conductores del riesgo.
“Desde el año pasado se dañó, pero las últimas lluvias de octubre causaron mayores deslizamientos en la vía”, recordó una de las residentes afectadas por las fallas en el pavimento.
A pesar del tiempo transcurrido desde que se reportó el problema, los habitantes aseguran que las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central no muestran avances significativos en la restauración del tramo erosionado.
“Un día llegan, otro no y no avanzan porque desde hace 10 días que no miro a nadie trabajando”, lamentó la entrevistada de la zona.
Por su parte, el personal asignado por la Alcaldía en la zona aseguró que sí existe progreso, aunque más lento de lo esperado. “El problema es que no podíamos trabajar debido a las lluvias”, detalló el entrevistado al explicar que las condiciones climáticas detuvieron varias jornadas de labores.
El tramo más afectado se ubica cerca de la entrada a la residencial Los Girasoles, donde el carril colapsado obliga a los vehículos a maniobrar con mayor precaución.
En el sitio se observa señalización precaria, limitada a ramas de árboles y una cinta que en ocasiones está obstruida o fuera de su lugar. Los conductores consideran que estas medidas no son suficientes para advertir del riesgo, especialmente para quienes transitan por primera vez por la zona.
Los pobladores temen que ocurran accidentes, por lo que hacen un llmado a las autoridades de la comuna capitalinas para una pronta reparación.
”Imagínese, más de dosa meses sin poder arreglar ese daño, tienen que ponerse pilas porque es un peligro que esté así”, consdiró otra de las entrevistadas que transitaba por la zona.