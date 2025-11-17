  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Avanza 69% la reparación de la calle principal de residencial El Dorado

El proyecto de 160 metros se volvió prioridad cuando se formó un socavón que puso en riesgo el ingreso de los vecinos a sus hogares. Estará finalizado en diciembre

  • 17 de noviembre de 2025 a las 17:27
Avanza 69% la reparación de la calle principal de residencial El Dorado

Con una inversión superior a 5.3 millones de lempiras, la Municipalidad avanza en El Dorado, renovando alcantarillado y pavimento de la calle principal.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de rehabilitación en la calle principal de residencial El Dorado registran un avance del 69.23% en pavimentación y un 100% en la instalación del sistema de tuberías, según la Alcaldía Municipal.

La Dirección de Control y Seguimiento confirmó que el sistema de tuberías ya está totalmente renovado y en funcionamiento, lo que permitirá una mayor capacidad de drenaje y reducirá riesgos de daños posteriores en la vía.

En cuanto a la pavimentación, los trabajos alcanzan un avance del 69.23% en el tramo principal, mientras las cuadrillas continúan labores para habilitar por completo este corredor que beneficia a cientos de conductores que transitan por la zona.

La Municipalidad indicó que la entrega total del tramo se realizará a mediados de diciembre, siempre y cuando las condiciones climáticas no generen retrasos.

La inversión supera los 5.3 millones de lempiras, monto destinado al rediseño del alcantarillado sanitario y pluvial, al realineamiento de tuberías de agua potable y a la construcción de cajas de inspección para mejorar el sistema de drenaje.Además, se está ejecutando la pavimentación con concreto hidráulico.

Se reanuda pavimentación de la calle principal de Residencial El Dorado

El proyecto consta de 160 metros, se prometió en los meses finales de 2024, cuando un socavón se formó justo en la entrada de la residencial.

Por otra parte, los vecinos de la residencial Honduras denuncian el deterioro progresivo de la calle principal que inicia desde el puente peatonal del anillo periférico rumbo a Unitec. La zona presenta grandes bachesbaches y hundimientos en varios tramos.

“Realmente esta calle está bien deteriorada y necesita restauración”, expresó Olvin Romero, vecino de la colonia, quien señaló que las lluvias han empeorado la situación, haciendo los agujeros cada día más grandes.

Vecinos de residencial Honduras denuncian baches y deterioro de la vía principal, mientras en El Dorado avanzan los trabajos de rehabilitación vial.

Vecinos de residencial Honduras denuncian baches y deterioro de la vía principal, mientras en El Dorado avanzan los trabajos de rehabilitación vial.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALD0)

Romero explicó que el daño más crítico se encuentra desde el sector 6 de Villa Nueva hasta la residencial Honduras, donde vehículos deben disminuir la velocidad para evitar daños, generando tráfico y riesgos.

“Días vienen y días no”, las quejas por lenta pavimentación en residencial El Dorado

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que prioricen la reconstrucción de esta vía principal, transitada diariamente por cientos de conductores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias