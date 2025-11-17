Avanza 69% la reparación de la calle principal de residencial El Dorado

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de rehabilitación en la calle principal de residencial El Dorado registran un avance del 69.23% en pavimentación y un 100% en la instalación del sistema de tuberías, según la Alcaldía Municipal.

La Dirección de Control y Seguimiento confirmó que el sistema de tuberías ya está totalmente renovado y en funcionamiento, lo que permitirá una mayor capacidad de drenaje y reducirá riesgos de daños posteriores en la vía.

En cuanto a la pavimentación, los trabajos alcanzan un avance del 69.23% en el tramo principal, mientras las cuadrillas continúan labores para habilitar por completo este corredor que beneficia a cientos de conductores que transitan por la zona.

La Municipalidad indicó que la entrega total del tramo se realizará a mediados de diciembre, siempre y cuando las condiciones climáticas no generen retrasos.

La inversión supera los 5.3 millones de lempiras, monto destinado al rediseño del alcantarillado sanitario y pluvial, al realineamiento de tuberías de agua potable y a la construcción de cajas de inspección para mejorar el sistema de drenaje.Además, se está ejecutando la pavimentación con concreto hidráulico.