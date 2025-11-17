Avanza 69% la reparación de la calle principal de residencial El Dorado

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de rehabilitación en la calle principal de residencial El Dorado registran un avance del 69.23% en pavimentación y un 100% en la instalación del sistema de tuberías, según la Alcaldía Municipal.
La Dirección de Control y Seguimiento confirmó que el sistema de tuberías ya está totalmente renovado y en funcionamiento, lo que permitirá una mayor capacidad de drenaje y reducirá riesgos de daños posteriores en la vía.
En cuanto a la pavimentación, los trabajos alcanzan un avance del 69.23% en el tramo principal, mientras las cuadrillas continúan labores para habilitar por completo este corredor que beneficia a cientos de conductores que transitan por la zona.
La Municipalidad indicó que la entrega total del tramo se realizará a mediados de diciembre, siempre y cuando las condiciones climáticas no generen retrasos.
La inversión supera los 5.3 millones de lempiras, monto destinado al rediseño del alcantarillado sanitario y pluvial, al realineamiento de tuberías de agua potable y a la construcción de cajas de inspección para mejorar el sistema de drenaje.Además, se está ejecutando la pavimentación con concreto hidráulico.
El proyecto consta de 160 metros, se prometió en los meses finales de 2024, cuando un socavón se formó justo en la entrada de la residencial.
Por otra parte, los vecinos de la residencial Honduras denuncian el deterioro progresivo de la calle principal que inicia desde el puente peatonal del anillo periférico rumbo a Unitec. La zona presenta grandes bachesbaches y hundimientos en varios tramos.
“Realmente esta calle está bien deteriorada y necesita restauración”, expresó Olvin Romero, vecino de la colonia, quien señaló que las lluvias han empeorado la situación, haciendo los agujeros cada día más grandes.
Romero explicó que el daño más crítico se encuentra desde el sector 6 de Villa Nueva hasta la residencial Honduras, donde vehículos deben disminuir la velocidad para evitar daños, generando tráfico y riesgos.
Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que prioricen la reconstrucción de esta vía principal, transitada diariamente por cientos de conductores.