Reparación de socavón del barrio El Manchén se extenderá todo noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El enorme socavón ubicado en el barrio El Manchén, que desde el pasado 18 de octubre representa un riesgo para los transeúntes y conductores estará completamente reparado durante el mes de noviembre.

En la zona, cercana al mercado San Pablo, se constató la presencia de maquinaria pesada y el acordonamiento del área, debido al riesgo que representa el hundimiento para peatones y conductores. La falla, que afecta la movilidad desde hace varios meses, obligó a redirigir el tránsito en calles aledañas.

Froilán Rivera, encargado de la obra, informó que el socavón se originó por las fuertes lluvias y la antigüedad de las tuberías. "Para este mes queda finalizado, es decir, en diciembre el socavón estará completamente reparado", aseguró.

El agujero —que alcanza aproximadamente tres metros de profundidad— comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre. No obstante, desde el 22 de octubre las autoridades municipales habían informado que los trabajos de reparación ya estaban en marcha.