Reparación de socavón del barrio El Manchén se extenderá todo noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El enorme socavón ubicado en el barrio El Manchén, que desde el pasado 18 de octubre representa un riesgo para los transeúntes y conductores estará completamente reparado durante el mes de noviembre.
En la zona, cercana al mercado San Pablo, se constató la presencia de maquinaria pesada y el acordonamiento del área, debido al riesgo que representa el hundimiento para peatones y conductores. La falla, que afecta la movilidad desde hace varios meses, obligó a redirigir el tránsito en calles aledañas.
Froilán Rivera, encargado de la obra, informó que el socavón se originó por las fuertes lluvias y la antigüedad de las tuberías. "Para este mes queda finalizado, es decir, en diciembre el socavón estará completamente reparado", aseguró.
El agujero —que alcanza aproximadamente tres metros de profundidad— comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre. No obstante, desde el 22 de octubre las autoridades municipales habían informado que los trabajos de reparación ya estaban en marcha.
A pesar de las recientes reparaciones en marcha, el socavón aún mantiene a los pobladores y transeúntes del sector a la espera de soluciones rápidas.
"La falla en ese sector no es nueva, desde hace años existe esa problemática, pero hasta ahora vemos algo de acción por parte de la alcaldía”, aseguró María Martínez, vecina de la zona.
Incidencias
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que anualmente un promedio de 22 socavones se atienden en la capital, lo que equivale a dos incidencias al mes. Una cifra bastante elevada y de riesgo para la población.
Sin embargo, este 2025 se registra un alza de fallas debido a las fuertes lluvias de octubre, que mantuvieron al país en alerta roja por más de dos semanas y que detonaron al menos 16 socavones solo en el Distrito Central por lo que la cifra subió a 72 atenciones en lo que va del año.