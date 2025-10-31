Socavones ponen en riesgo la infraestructura vial del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- ​​Las fuertes lluvias registradas entre septiembre y octubre provocaron el surgimiento de al menos 16 socavones en distintos puntos del Distrito Central, algunos de hasta tres metros de profundidad.

Este fenómeno de hundimientos en el suelo ha afectado la movilidad urbana, obligando a los capitalinos a buscar rutas alternas y generando preocupación por la seguridad vial.

Según Esteban Ortega, jefe de Distribución de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), los hundimientos son frecuentes durante el invierno.

“Esos accidentes no son naturales; se deben a la presión del agua, que daña solo los tubos de PVC. En los de hierro no pasa eso”, explicó.

Ortega aclaró que el problema no radica únicamente en el tipo de material utilizado en los sistemas de alcantarillado, sino también en las condiciones geológicas y la presión del agua subterránea, que puede disolver lentamente los suelos y causar colapsos de gran magnitud.

“En el Reparto hay una falla geológica; si entra agua en esa zona, todo se mueve y el terreno se vuelve más propenso a la formación de socavones”, detalló.

Las áreas más vulnerables a estos hundimientos, según UMAPS, se ubican en el Barrio el Chile y El Picacho, donde la combinación de suelos inestables y filtraciones favorece el deterioro del terreno.

El funcionario agregó que otros factores, como pequeños temblores, también pueden agravar las grietas en las viviendas y la infraestructura urbana.

“Si hay falla geológica, siempre va a haber riesgo. Además, los movimientos sísmicos menores pueden contribuir a que se formen estos agujeros”, indicó.

Entre los puntos más recientes afectados por socavones se encuentran la colonia Centroamérica Oeste, el área del Centro Educativo Básico Álvaro Contreras, en el barrio Abajo, y el barrio Buenos Aires, específicamente en la calle Las Minas.