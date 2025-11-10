Concluye reparación del socavón en la Centroamérica Oeste tras años de denuncias

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años de espera, los residentes de la colonia Centroamérica Oeste finalmente verán concluida la reparación del enorme socavón que se formó en la calle principal, dentro del predio de una antigua posta policial.

El hundimiento, que representaba un riesgo constante para los habitantes del sector, había sido denunciado desde 2022 por los vecinos a través de EL HERALDO.

“Desde hace tres semanas estamos trabajando en la reparación de este socavón. El problema lo causaba un agujero en la parte inferior de la tubería principal que se tragaba la tierra; ya lo reparamos”, explicó Juan Carlos Irías, uno de los encargados de la obra.

Irías detalló que, para garantizar una reparación duradera, se trabajó “capa por capa de 20 centímetros” con material compactado, lo que evitará que el terreno vuelva a ceder como en ocasiones anteriores.

El socavón tenía una profundidad de 15 metros, un ancho de 10 metros y una longitud de siete metros, dimensiones que mantenían en alerta a los vecinos por el peligro que representaba para peatones y vehículos, al ubicarse a orillas de la vía principal.

El problema fue reportado desde el año 2022, cuando los residentes denunciaron a este rotativo el hundimiento y la falta de respuesta por parte de las autoridades. Desde entonces, los pobladores exigían una reparación definitiva.