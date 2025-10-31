Inician obras para eliminar enorme socavón en la colonia Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años de peticiones, los residentes de la colonia Centroamérica Oeste finalmente ven avances en la reparación del gigantesco socavón que se formó en el terreno donde antes funcionaba una antigua posta policial.
Los trabajos comenzaron esta semana, luego de que el agujero continuara extendiéndose peligrosamente hacia la calle principal de la zona.
Los vecinos vivían en zozobra por el crecimiento constante del hundimiento, que representaba un riesgo tanto para peatones como para conductores. El hueco, de varios metros de profundidad, se había convertido en una amenaza latente para las viviendas cercanas y los vecinos en general.
“El socavón lleva años siendo denunciado por los vecinos y con las lluvias recientes ha empeorado significativamente”, lamentó un residente del sector.
El problema no solo afecta la infraestructura vial, sino también la seguridad de cientos de niños que asisten a la Escuela Las Américas. A diario debían pasar cerca del enorme agujero, lo que generaba preocupación entre los padres de familia por el peligro para los menores.
Desde el 2022, EL HERALDO dio seguimiento a las denuncias ciudadanas sobre este caso. En ese momento, el socavón se había originado en el predio donde operaba una posta policial abandonada, situación que alertó a los habitantes de la colonia.
A raíz de la cobertura periodística y el llamado de los vecinos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó trabajos de reparación en ese mismo año. Sin embargo, con el paso del tiempo y las lluvias, el terreno volvió a ceder, reabriendo el agujero hasta alcanzar dimensiones mayores.
Durante los últimos meses, las quejas se intensificaron en redes sociales, donde los residentes exigían una intervención urgente antes de que la calle principal colapsara.
“Iniciamos la intervención del socavón en la colonia Centroamérica Oeste para generar una solución, seguridad y tranquilidad para las familias de esa zona”, informó la AMDC a través de sus plataformas oficiales.
Los vecinos esperan que esta vez los trabajos sean duraderos y que las autoridades den seguimiento al mantenimiento de las tuberías y drenajes pluviales que pudieron haber originado el hundimiento.