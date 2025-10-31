Inician obras para eliminar enorme socavón en la colonia Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años de peticiones, los residentes de la colonia Centroamérica Oeste finalmente ven avances en la reparación del gigantesco socavón que se formó en el terreno donde antes funcionaba una antigua posta policial.

Los trabajos comenzaron esta semana, luego de que el agujero continuara extendiéndose peligrosamente hacia la calle principal de la zona.

Los vecinos vivían en zozobra por el crecimiento constante del hundimiento, que representaba un riesgo tanto para peatones como para conductores. El hueco, de varios metros de profundidad, se había convertido en una amenaza latente para las viviendas cercanas y los vecinos en general.

“El socavón lleva años siendo denunciado por los vecinos y con las lluvias recientes ha empeorado significativamente”, lamentó un residente del sector.