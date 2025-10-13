  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste

Un enorme socavón mantienen en zozobra los vecinos de la colonia Centroamérica Oeste de la capital. A continuación las imágenes de este peligroso agujero en una de sus calles

  • 13 de octubre de 2025 a las 16:12
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
1 de 10

En zozobra permanecen los vecinos de la colonia Centroamérica Oeste de la capital, por un enorme y peligroso socavón que sigue creciendo en una de las calles de este sector.

 Fotos: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
2 de 10

El socavón lleva años siendo denunciado por los vecinos y con las lluvias recientes ha empeorado significativamente.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
3 de 10

Dejó de ser “solo un hoyo” para convertirse en una amenaza para viviendas cercanas, como un kínder que está al lado de donde antes operaba una posta policial.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
4 de 10

Los residentes afirman que han reportado el problema en múltiples ocasiones, pero la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, porque solo llegan a tomar fotos sin medidas de contención efectivas.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
5 de 10

"Ya son cuatro años de vivir con miedo”, aseguró un vecino cercano al hoyo.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
6 de 10

Con las recientes lluvias, el socavón se ha ido haciendo más grande, denuncian los vecinos.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
7 de 10

Los vecinos piden ayuda a las autoridades de la comuna capitalina para que puedan solventar este peligroso hoyo.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
8 de 10

Sin embargo, siguen sin obtener respuestas, por lo que han amenazado con hacer protestas.

 Foto: Captura de video
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
9 de 10

Y si con las protestas siguen igual, se tomarán las calles para que los escuchen.

 Foto: Captura de video
Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste
10 de 10

Copeco extendió las alertas por 24 horas en 14 departamentos debido a una vaguada y un disturbio tropical, advirtiendo sobre posibles deslizamientos, crecidas de ríos e inundaciones.

Foto: Captura de video
Cargar más fotos