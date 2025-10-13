Enorme socavón pone en peligro a vecinos de la colonia Centroamérica Oeste

En zozobra permanecen los vecinos de la colonia Centroamérica Oeste de la capital, por un enorme y peligroso socavón que sigue creciendo en una de las calles de este sector.
El socavón lleva años siendo denunciado por los vecinos y con las lluvias recientes ha empeorado significativamente.
Dejó de ser “solo un hoyo” para convertirse en una amenaza para viviendas cercanas, como un kínder que está al lado de donde antes operaba una posta policial.
Los residentes afirman que han reportado el problema en múltiples ocasiones, pero la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, porque solo llegan a tomar fotos sin medidas de contención efectivas.
"Ya son cuatro años de vivir con miedo”, aseguró un vecino cercano al hoyo.
Con las recientes lluvias, el socavón se ha ido haciendo más grande, denuncian los vecinos.
Los vecinos piden ayuda a las autoridades de la comuna capitalina para que puedan solventar este peligroso hoyo.
Sin embargo, siguen sin obtener respuestas, por lo que han amenazado con hacer protestas.
Y si con las protestas siguen igual, se tomarán las calles para que los escuchen.
