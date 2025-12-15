Estados Unidos califica como exitosas las elecciones en Honduras ante la OEA

Sostuvo que es esencial que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda cumplir con su responsabilidad sin amenazas, y recalcó que la OEA apoya este postulado y la independencia de las autoridades electorales.

Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA felicitó al pueblo hondureño por un día electoral calmo y señaló que la misión sigue en el terreno, debido a que se trata de una contienda electoral muy estrecha.

Tegucigalpa, Honduras. - Estados Unidos , en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que las elecciones en Honduras se consideran un éxito y un ejemplo en la región , debido a la gran participación popular.

Las elecciones del 30 de noviembre en Honduras se consideran un éxito y un ejemplo en la región, con una gran participación popular.

Pese a un entorno muy polarizado, la Misión de Observación Electoral (MOE) felicitó al pueblo hondureño por una jornada electoral calma y ha manifestado que continúa en el terreno, ante una contienda muy estrecha.

Es esencial que el Consejo Nacional pueda cumplir su responsabilidad sin amenazas.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que recalca la independencia de las autoridades electorales, respalda este principio. La MOE de la OEA instó la semana pasada a las autoridades a agilizar el proceso y brindar certeza.

La declaración parlamentaria de la Unión Europea también hace un llamado a la serenidad.

El pronunciamiento del presidente Castro fue improcedente. Es notable que ninguna delegación haya manifestado preocupación por una supuesta injerencia.

No vemos ninguna evidencia creíble. Se ha instado a mantener total calma y transparencia, como lo ha explicado el Consejo Nacional. Alrededor del 15 % de los resultados se encuentra bajo escrutinio especial, conforme a la ley hondureña.

El Consejo tiene hasta el 30 de diciembre para ultimar los resultados. Estos pasos deben continuar sin intimidación ni violencia. Un mensaje publicado en redes sociales por nuestro presidente, manifestando su preferencia, no constituye interferencia electoral.

El pueblo hondureño es quien debe manifestar libremente su preferencia por el candidato de su elección. Reiteramos el llamado a todos los actores a respaldar la labor del Consejo Nacional.

El Partido Liberal está haciendo exactamente lo que advertimos el 25 de noviembre: desvirtuar el proceso electoral.

No queremos ver otra Venezuela ni aceptamos ningún menoscabo a los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Seguiremos apoyando a las instituciones en la salvaguardia del proceso electoral. Felicitamos al pueblo hondureño que el 30 de noviembre acudió pacíficamente a emitir su voto y que sigue esperando con paciencia el escrutinio.

Apoyamos a todos quienes han llamado a la paz y la calma en este proceso. Asimismo, reconocemos la importante labor de las Fuerzas Armadas de Honduras en apoyo a la tranquilidad, así como el trabajo del Consejo Nacional para asegurar la certidumbre y la trazabilidad del proceso.

Que quede muy claro: Estados Unidos respalda la integridad del proceso electoral hondureño. El pueblo debe manifestarse libremente y condenamos de manera enfática a quienes llaman a la violencia. Gracias, presidentes.