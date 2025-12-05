Aries, Tauro y Géminis marcan el pulso del día: cambios, cuidados y nuevas perspectivas

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). A pesar de que lleves una buena racha, piensa que en el terreno de la salud no lo tienes todo ganado, si bien las molestias han disminuido, debes seguir con tus tratamientos hasta el final para conseguir estar bien del todo. No te precipites.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Procura emplearte a fondo en temas creativos ya que obtendrás los mejores resultados. La monotonía de los últimos días ha provocado reacciones muy adversas en tu estado de ánimo, y te conviene cambiar. Tu imagen necesita más atención.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Cada vez eres más consciente de que no todo en esta vida es material. Analiza a la gente que tienes alrededor y que te cae bien y comprobarás que se rigen por una serie de valores a los que a ti te gustaría acercarte. Siempre estarás a tiempo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Conseguirás todos los objetivos que te has marcado en las últimas semanas gracias al plan de actuación que has seguido. Tu capacidad de trabajo y organización será muy valorada por tus superiores. Buen momento personal y profesional.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tus relaciones sociales y profesionales pasan por sus mejores momentos; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja sentimental te propondrá un plan de futuro con el que no contabas; no precipites la respuesta. Tómate tu tiempo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tienes muchos proyectos profesionales y no debes consentir que nadie te los frene y te desanime. La suerte estará de tu parte en las nuevas propuestas en las que has puesto tu confianza. El amor te tiene reservada una sorpresa.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es un buen momento para consolidar una situación algo inestable y en la que tienes que basar algunos proyectos futuros. También podrías realizar unas gestiones que aumenten tu patrimonio o te aporten beneficios. Además, buen día para el amor.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las deudas acumuladas en los últimos meses están llegando su resolución en estos días; tras una temporada de algunas privaciones, es hora de salir algo más y disfrutar incluso con los planes para los viajes que vienen.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Conforme a lo que habías pensado, es probable que buena parte de tu futuro laboral se defina en los próximos días. Soportarás la tensión como puedas, pero terminarás el día agotado, aunque con pruebas de que tendrás suerte.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tiempos de romanticismo. Encenderás hoy tu ánimo con la llama de la persona con la que compartes el amor, recibirás de ella todo el aire que necesitas para avivar tu espíritu. Buen momento para elaborar planes de futuro.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La emotividad puede llegar a tomar el control de tus actos sin dejar espacio a lo racional. Vivirás escenas cotidianas con mucha intensidad, pero tanta emoción no será buena para los aspectos más terrenales de tu vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aparecerán oportunidades respecto a herencias o posesiones familiares que se revalorizan gracias a acuerdos que se revisan, en especial si tienes familiares alejados que hace tiempo no frecuentas, o también de tu pareja.