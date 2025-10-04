Motagua sufre más de la cuenta para derrotar al Génesis en partidazo en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras continúa brindando emociones intensas, y la Jornada 13 no fue la excepción. En un vibrante encuentro disputado en el Estadio Nacional "Chelato Uclés", Motagua venció 4-3 a Génesis PN.

Los primeros diez minutos fueron de alta intensidad y equilibrio, con ambos equipos luchando por el control del balón y sin muchas ocasiones claras. Sin embargo, la paridad se rompió al minuto 13’, cuando Motagua abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que terminó con un pase retrasado en el área y la definición certera de Maicol Cabrera.

Génesis reaccionó rápidamente y al minuto 19’ encontró el empate gracias a una buena definición de Ángel Tejeda, quien aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-1 parcial.

El duelo se volvió de ida y vuelta, con ambos clubes buscando imponer condiciones. Pero fue Motagua quien logró volver a desequilibrar el marcador al 39’, cuando el defensor Sebastián Cardozo remató en el área tras un preciso centro desde la banda derecha para el 2-1.

Antes del descanso, el Ciclón Azul amplió su ventaja nuevamente con Maicol Cabrera como protagonista. El goleador de los azules firmó su doblete al 44’, confirmando su gran momento y consolidándose como el máximo artillero del club en el torneo.

En la segunda mitad, Génesis intentó recortar distancias y se volcó al ataque. La presión rindió frutos al minuto 77, cuando William Moncada marcó el 3-2 tras una jugada en el área que volvió a poner emoción al cierre del encuentro.

Motagua volvió a golpear con fuerza con gol de John Kleber Oliveira, quien firmó el 4-2 que parecía definitivo y dejaba sin reacción al equipo de Fernando Mira. A pesar de ello, Génesis no bajó los brazos y logró descontar nuevamente con un tanto de Jefrry Miranda, acercándose en el marcador, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este triunfo, los dirigidos por Javier López escalan momentáneamente a la cuarta posición de la tabla con 18 puntos, afianzándose en zona de clasificación y recuperando terreno en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Génesis sigue sin poder sumar de visitante y se mantiene en la novena posición con apenas nueve unidades, en una situación comprometida de cara al cierre del torneo.