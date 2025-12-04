Exjefe de inteligencia de Venezuela confiesa en carta nexos de Maduro con el Cartel de los Soles

Washington, Estados Unidos.- El antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo 'El Pollo' Carvajal, detalló en una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, la supuesta conexión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades, confirmó este jueves su abogado a EFE. 'El Pollo' Carvajal, que espera sentencia en una prisión federal de Estados Unidos tras declararse culpable por cargos de narcotráfico y posesión de armas, aseguró que quiere reivindicarse: "Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años". "Fui testigo directo de cómo el Gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, hoy conocida como el Cartel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra Estados Unidos", escribió Carvajal. La Administración de Donald Trump considera a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, banda a la que designó como grupo terrorista, algo que Caracas niega tajantemente.

En el texto de la carta, compartida inicialmente al medio local The Dallas Express por su abogado Robert Feitel, 'El Pollo Carvajal' asegura que las drogas que llegaron a las ciudades estadounidenses "a través de nuevas rutas" no fueron obra de "traficantes independientes" sino "políticas deliberadas" de Caracas. "Este plan fue sugerido por el régimen cubano a (Hugo) Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN, operadores cubanos y Hizbulá", develó Carvajal, quien explicó como el Gobierno venezolano proporcionó "armas, pasaportes e impunidad" a estas organizaciones. Según Carvajal, el expresidente Chávez decidió reclutar a líderes del narcotráfico y armar bandas como la conocida Tren de Aragua y ordenó enviar a "miles de miembros fuera del país", en coordinación con los ministerios del Interior, de Prisiones, la Guardia Nacional y la policía nacional. "Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior, con el fin de atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela", reveló Carvajal. La misiva del exgeneral confirma las acusaciones de Trump y su Administración contra Maduro como "líder de una red de narcotráfico", con la que justifican sus amenazas de expandir a territorio venezolano las acciones militares de la campaña antinarcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.