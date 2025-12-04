Así fue persecución de sospechoso de raptar a niña en Amarateca: ¿tenía antecedentes de abuso?

La comunidad de Amarateca se unió en una persecución contra Santos Roberto Pérez, quien intentó huir tras raptar a una pequeña de tan solo 6 años, de la vivienda de su abuela.
En los videos se observa a Pérez nadando en el río, rodeado de pobladores enfurecidos que le gritan y lanzan piedras en un intento de detenerlo.
Según el relato de los vecinos, la menor de 6 años fue encontrada en el río, lavando ropa cuando Pérez la secuestró; gracias a la rápida acción, fue rescatada y se encuentra sana.
La escena del río mostró a Pérez hundiéndose en la corriente mientras los residentes intentaban impedir su escape, en una persecución que duró más de 24 horas.
Familiares y vecinos se unieron en la búsqueda, alertados por la niña, quien afirmó que Pérez no le hizo daño, y lograron localizarla sana y salva.
De acuerdo con el informe de los pobladores, policía y bomberos trabajan en la zona para tratar de localizar el cuerpo de Pérez, quien se lanzó al río para evitar la justicia tras el intento de linchamiento. De momento, se presume que podría haber muerto ahogado.
Según familiares de la menor, Pérez ya tenía antecedentes por abusos, incluyendo a la madre de la menor, quien falleció cuando ella tenía solo 20 años.
La comunidad de Amarateca reafirmó su rechazo ante los hechos, condenando la violencia y exigiendo justicia para la menor y protección para las víctimas.