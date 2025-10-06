Más de 70 mil hondureños salieron al extranjero durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el reciente Feriado Morazánico, el flujo migratorio de hondureños hacia los países vecinos registró un incremento significativo en comparación con el año anterior. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), cerca de 74,000 personas salieron del país, de las cuales más de 50,000 lo hicieron por vía terrestre hacia Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El informe detalla que 30,678 hondureños viajaron a El Salvador, 12,963 a Guatemala y 6,580 a Nicaragua, evidenciando un crecimiento general en los desplazamientos respecto a 2024, cuando los registros mostraban 33,841 salidas en total.

El aumento fue particularmente notorio hacia territorio salvadoreño, que duplicó su flujo de viajeros en apenas un año. El director del INM, Wilson Paz, explicó que este comportamiento refleja una tendencia positiva desde la perspectiva económica y de movilidad regional. "Aunque hay sectores que no comparten esta visión, consideramos que el turismo emisor también forma parte del desarrollo. Un país que logra tener turismo interno, receptor y emisor demuestra que su economía está creciendo", afirmó. Durante los días pico del feriado, el mayor movimiento se registró en el punto fronterizo de El Amatillo, en el departamento de Valle, donde se reportó una afluencia superior a la proyectada. "Esperábamos unas tres mil personas y llegaron siete mil, sobre todo entre miércoles y jueves, coincidiendo con un concierto de una banda de rock muy famosa", detalló Paz. El funcionario explicó que esta situación demandó un despliegue especial de personal y recursos para agilizar el paso de viajeros. A ello se sumó el reto de operar en medio de las obras de construcción que actualmente se ejecutan en ese punto fronterizo, la primera remodelación en más de 70 años. Además, Paz destacó la implementación del "paso ágil" con El Salvador, una modalidad que permite realizar el trámite migratorio de salida en un solo país, facilitando el tránsito entre ambas naciones.

Movimiento interno