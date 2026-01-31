  1. Inicio
Tabla de posiciones de LaLiga española: Barcelona se aleja del Real Madrid, Atlético se queda

El FC Barcelona cumplió en su visita ante el Elche para seguir cumando en la tabla de posiciones de LaLiga española

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 15:41
Elche, España.- Se disputa jornada 22 de LaLiga de España y hasta la misma solo hay un solo líder en la tabla de clasificación y ese es el FC Barcelona de Hansi Flick.

Los 'Catalanes' visitaron a Elche CF y con goles de Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford se pudieron imponer ante los que le dieron guerra hasta el último minuto.

Con este triunfo el FC Barcelona se encuentra líder en la tabla con 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid que es segundo y diez más que el Atlético de Madrid que igualó sin goles mas temprano ante el Levante.

Por su parte el Elche CF se queda en la posición 12 con 24 unidaes, poniendo en riego que de sumar equipos como Sevilla, Athltic, Valencia, Rayo Vallecano y Getafe le podrían pasar.

El Real Madrid juega este domingo a las 7:00 de la mañana de local contra el Rayo Vallecano (16*) a las 7:00 de la mañana hora hondureña en donde buscará ganar para acercarse a un punto ante los de Flick.

Por su parte el Real Oviedo, Levante y Mallorca pelean por salir de zona de descenso, Getafe, Rayo Vallecano, Valencia, incluso, Athletic, Sevilla y Elche, por alejarse de esos puestos.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

