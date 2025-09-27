Se espera alta movilización de hondureños al extranjero en Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica mueve cada año a miles de hondureños, no solo dentro del territorio nacional, sino también hacia distintos destinos en el extranjero.
Para atender esta alta demanda de viajeros, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha puesto en marcha una serie de medidas orientadas a garantizar un servicio ágil y seguro en los puntos fronterizos y aeropuertos del país.
El director de Migración, Wilson Paz, explicó que el comportamiento de la población en esta temporada se centra tanto en el turismo interno como en la salida hacia países vecinos, siendo El Salvador uno de los destinos más visitados.
“La mayoría de hondureños hace turismo interno, pero gran parte también se siente atraída por El Salvador, además de Guatemala y Nicaragua”, comentó.
De acuerdo con Paz, el movimiento es constante y variable, lo que impide dar una cifra exacta, aunque asegura que son miles de personas las que se desplazan por los diferentes puntos fronterizos durante esta semana.
También recordó que muchos hondureños que residen en el exterior aprovechan estos días para regresar al país y reencontrarse con sus familias, incrementando la carga de atención en aeropuertos y puestos migratorios.
Con el fin de evitar los problemas registrados en años anteriores, el INM ha reforzado su capacidad operativa.
“Hemos hecho inversiones en infraestructura, mejorado la capacitación de nuestro personal, ampliado el número de ventanillas en fronteras y dotado de tecnología a los aeropuertos para que la atención sea expedita”, explicó Paz.
Una de las innovaciones que destaca este año es la implementación del “Paso Ágil” en coordinación con El Salvador, lo que reduce significativamente el tiempo de trámite en las fronteras.
“Hoy el viajero hace migración al salir de Honduras, pero ya no al entrar a El Salvador, y viceversa. Esto nos coloca en una dinámica de integración migratoria que va a mejorar sustancialmente la experiencia de quienes viajen”, subrayó el funcionario.
El director de Migración también reconoció que existen retos, como las incomodidades temporales en el punto fronterizo de El Amatillo, donde aún se ejecutan obras de construcción.
En cuanto a los demás puntos de control, Paz señaló que las fronteras con Guatemala y Nicaragua se encuentran listas para atender el flujo de viajeros, con excepción del puesto de El Poy, donde existen limitaciones debido a un litigio de terreno que impide realizar mejoras.
Aun así, adelantó que el próximo año se espera una intervención integral para cerrar el ciclo de modernización en todos los puestos fronterizos.
El INM también ha desplegado operativos a nivel nacional para reforzar la atención en los puntos de mayor tránsito, buscando garantizar que el control migratorio no represente un obstáculo para la movilidad.
“Nuestro compromiso es que el proceso dure en promedio un minuto por persona, aunque los casos de menores requieren más tiempo por la revisión de documentos”, detalló Paz.
El funcionario recordó que experiencias recientes, como la Semana Agostina, cuando ingresaron al país miles de turistas salvadoreños, o la Semana Santa, se desarrollaron sin mayores contratiempos gracias a la preparación de Migración.
Por ello, confía en que este feriado Morazánico transcurra con normalidad y con una atención de calidad hacia los viajeros.
Finalmente, Paz reiteró que la obligación de la institución es ofrecer un servicio ágil y seguro a todos los usuarios, pese a que en horas pico el volumen de pasajeros pueda generar filas temporales.
“Lo importante es que esas colas se atiendan con celeridad y que cada hondureño o extranjero tenga una experiencia positiva en su paso por nuestras fronteras”, puntualizó.
Retos en la Semana Morazánica
La Semana Morazánica también representa una de las temporadas de mayor movimiento de personas en Honduras, tanto en el ámbito interno como en los viajes hacia el extranjero.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) advierte que este año la movilización turística enfrenta desafíos vinculados a la contracción económica y la falta de estrategias sólidas de promoción que impulsen realmente el turismo nacional.
El presidente de Canaturh, Andrés Ehrler, explicó que en los últimos años no se han realizado estudios específicos sobre el comportamiento turístico durante esta semana, aunque se tiene un panorama general de acuerdo con el movimiento del sector empresarial.
“Lo que sabemos es que la gente opta mucho por el turismo rural, el agroturismo y las experiencias de naturaleza y aventura, aunque suelen decidir sus viajes a última hora, dependiendo de las condiciones climáticas”, comentó.
Ehrler señaló que durante este periodo muchas familias prefieren visitar regiones cercanas a las principales ciudades emisoras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que beneficia a destinos que normalmente no están en el foco del turismo tradicional.
Además, los desplazamientos a pueblos y zonas rurales para visitar parientes forman parte del patrón característico de la Semana Morazánica.
No obstante, el dirigente gremial advirtió que este año el turismo se verá golpeado por la falta de liquidez en la población.
“Hay una contracción económica desde marzo, con caídas en ventas relacionadas al turismo de más del 15%. A eso se suma la falta de generación de empleo en el sector privado, lo que limita la capacidad de gasto de los hondureños”, subrayó.
Esta situación, dijo, ha impulsado a que quienes tienen recursos opten por viajar al extranjero, abarrotando los aeropuertos del país.
“Vemos cómo muchos hondureños eligen países de la región y del Caribe como México, República Dominicana o Colombia, además de los destinos centroamericanos tradicionales”, apuntó Ehrler, quien recordó que el feriado fue creado originalmente para fomentar el turismo interno.
A criterio del presidente de Canaturh, esta desconexión entre el objetivo del feriado y la realidad del comportamiento de los viajeros responde a la falta de una estrategia clara de promoción turística por parte del Estado y de la empresa privada.
“Si no existe una verdadera ventana de atracción para que el hondureño se quede y conozca su propio país, es difícil que el propósito de esta semana se cumpla”, enfatizó.
Entre las alternativas que plantea el sector, está la posibilidad de reestructurar el feriado en tres fines de semana largos, lo que permitiría una mejor distribución de visitantes hacia diferentes regiones del país y daría más oportunidades a los hondureños de movilizarse internamente en distintas fechas.
Para este año, Canaturh ha impulsado estudios de movilidad, derrama económica y satisfacción de visitantes en zonas como San Pedro Sula, Cortés; Santa Rosa de Copán, Copán; y Ojojona, Francisco Morazán, a los que se sumará Santa Bárbara.
Los resultados permitirán conocer con mayor precisión el gasto que realizan los turistas y cómo se comporta la dinámica económica durante el feriado Morazánico.
Ehrler destacó que, pese a las limitaciones, se espera que haya movimiento en las principales ciudades del país, especialmente por parte de visitantes que combinan el turismo con visitas a familiares.
Sin embargo, insistió en que el clima jugará un papel determinante en la decisión de los hondureños de optar por playa o por destinos más cercanos.
“El feriado Morazánico es una gran oportunidad para mostrar la riqueza de Honduras, pero requiere planificación, promoción y mejores condiciones económicas para que los hondureños se animen a descubrir su país en lugar de buscar alternativas en el extranjero”, concluyó el presidente de Canaturh.