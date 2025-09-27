Se espera alta movilización de hondureños al extranjero en Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica mueve cada año a miles de hondureños, no solo dentro del territorio nacional, sino también hacia distintos destinos en el extranjero. Para atender esta alta demanda de viajeros, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha puesto en marcha una serie de medidas orientadas a garantizar un servicio ágil y seguro en los puntos fronterizos y aeropuertos del país. El director de Migración, Wilson Paz, explicó que el comportamiento de la población en esta temporada se centra tanto en el turismo interno como en la salida hacia países vecinos, siendo El Salvador uno de los destinos más visitados.

"La mayoría de hondureños hace turismo interno, pero gran parte también se siente atraída por El Salvador, además de Guatemala y Nicaragua", comentó. De acuerdo con Paz, el movimiento es constante y variable, lo que impide dar una cifra exacta, aunque asegura que son miles de personas las que se desplazan por los diferentes puntos fronterizos durante esta semana. También recordó que muchos hondureños que residen en el exterior aprovechan estos días para regresar al país y reencontrarse con sus familias, incrementando la carga de atención en aeropuertos y puestos migratorios. Con el fin de evitar los problemas registrados en años anteriores, el INM ha reforzado su capacidad operativa. "Hemos hecho inversiones en infraestructura, mejorado la capacitación de nuestro personal, ampliado el número de ventanillas en fronteras y dotado de tecnología a los aeropuertos para que la atención sea expedita", explicó Paz. Una de las innovaciones que destaca este año es la implementación del "Paso Ágil" en coordinación con El Salvador, lo que reduce significativamente el tiempo de trámite en las fronteras. "Hoy el viajero hace migración al salir de Honduras, pero ya no al entrar a El Salvador, y viceversa. Esto nos coloca en una dinámica de integración migratoria que va a mejorar sustancialmente la experiencia de quienes viajen", subrayó el funcionario.

El director de Migración también reconoció que existen retos, como las incomodidades temporales en el punto fronterizo de El Amatillo, donde aún se ejecutan obras de construcción. En cuanto a los demás puntos de control, Paz señaló que las fronteras con Guatemala y Nicaragua se encuentran listas para atender el flujo de viajeros, con excepción del puesto de El Poy, donde existen limitaciones debido a un litigio de terreno que impide realizar mejoras. Aun así, adelantó que el próximo año se espera una intervención integral para cerrar el ciclo de modernización en todos los puestos fronterizos. El INM también ha desplegado operativos a nivel nacional para reforzar la atención en los puntos de mayor tránsito, buscando garantizar que el control migratorio no represente un obstáculo para la movilidad. “Nuestro compromiso es que el proceso dure en promedio un minuto por persona, aunque los casos de menores requieren más tiempo por la revisión de documentos”, detalló Paz. El funcionario recordó que experiencias recientes, como la Semana Agostina, cuando ingresaron al país miles de turistas salvadoreños, o la Semana Santa, se desarrollaron sin mayores contratiempos gracias a la preparación de Migración. Por ello, confía en que este feriado Morazánico transcurra con normalidad y con una atención de calidad hacia los viajeros. Finalmente, Paz reiteró que la obligación de la institución es ofrecer un servicio ágil y seguro a todos los usuarios, pese a que en horas pico el volumen de pasajeros pueda generar filas temporales. “Lo importante es que esas colas se atiendan con celeridad y que cada hondureño o extranjero tenga una experiencia positiva en su paso por nuestras fronteras”, puntualizó.

Retos en la Semana Morazánica