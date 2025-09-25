Dos ondas tropicales afectarán a Honduras en Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras será impactada por una onda tropical el próximo lunes 29 de septiembre, justo cuando inicia la Semana Morazánica para los empleados públicos. Sin embargo, no será el único fenómeno que afectará al país durante el feriado, pues el viernes se espera el ingreso de una segunda onda tropical. Víctor Ortega, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), afirmó que "esperamos que en el transcurso del día lunes, los primeros días, el día lunes y el día martes, tengamos el ingreso y el desplazamiento de una onda tropical sobre el país, que venga otra vez a generar esa inestabilidad atmosférica y que al final venga a repercutir en lluvias, principalmente en el sector occidental, que es donde tuvimos esa afectación, en el sur y en el centro del país". El experto se refirió a las inundaciones y daños que dejó el paso de una vaguada, ya que entre 17 y el 25 de septiembre contabilizaron 8,175 personas afectadas, sobre todo en Valle, El Paraíso, Copán, Intibucá, Cortés y Francisco Morazán. Muchos de estos departamentos figuran en la lista de los puntos más visitados durante el descanso, que aglutina tres fechas importantes: el 3 de octubre (Día del Soldado), el 12 (Día de la Raza) y el 21 (Día de las Fuerzas Armadas). Ortega explicó que en esas regiones podrían registrarse acumulados entre lunes y martes, lo que eleva las alertas, porque es cuando los hondureños comienza a movilizarse a nivel nacional. Aseguró que las condiciones secas que proyectan para los próximo días, podrían aportar a que el suelo soporte las lluvias que se esperan. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Principalmente en el norte del país no tenemos esas condiciones tan lluviosas que sí se podrían registrar en el occidente; ahí esperamos condiciones un poco más estables, cielos un poco más despejados o sea con temperaturas arriba de 30 grados y que puedan ser condiciones un poco más óptimas", detalló. El experto adelantó que las lluvias para estos dos días serán vespertinas y nocturnas. Para el miércoles y jueves se esperan condiciones un poco más estables en la mayor parte de Honduras, sin embargo, para el viernes nuevamente se pronostica el ingreso de otra onda tropical. "Hay que tener en cuenta que estamos dentro de la temporada lluviosa y que prácticamente es normal que tengamos lluvias principalmente en horas de la tarde y noche en los sectores del Corredor Seco, del occidente, todos los departamentos que son fronterizos con El Salvador y que prácticamente componen la Ruta Lenca, así como en el sur del país", advirtió Ortega. En la región norte las lluvias serán esporádicas, es decir, que es donde se proyectan mejores condiciones climáticas. Pese a eso, el llamado de las autoridades es para tomar todas las medidas de precaución.

Turismo con precaución

Este viernes el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que aglutina 23 instituciones, lanzará la campaña para dar inicio al Feriado Morázanico, un descanso aprobado bajo el decreto N° 78-2015. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en esta semana se esperan un millón de movilizaciones a lo interno del país, una cifra muy similar a la de 2024. Para prevenir cualquier situación de cotingencia, a nivel nacional desplegarán 25,000 personas que forman parte de los cuerpos de socorro, seguridad, salud e instituciones de apoyo y coordinación. El viceministro de Turismo, Luis Chévez, recordó que el feriado de octubre ocurre durante la temporada ciclónica, por lo tanto, se trata de un descanso en invierno (en temporada lluviosa). "El feriado no sólo es para viajar, es un feriado que también el objetivo es que la población descanse. Lógicamente, en los convenios de turismo lo que hacemos es promover, en este caso, el turismo interno, pero siempre informando a la población sobre las medidas de seguridad adecuadas en cada destino", afirmó. La meta, según dijo, es que no hayan fallecidos en ningún tipo de incidentes, sobre todo al referirse a accidentes viales o en zonas turísticas, como ríos o playas. Ante esto, argumentó que ellos están promoviendo el turismo cultural, ya que en temporada de invierno es arriesgado visitar ríos o playas donde el oleaje puede aumentar de un momento a otro. También dijo que están en constante comunicación con las autoridades de Cenaos, una institución de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), la encargada de emitir las alertas tempranas o tomar medidas preventivas en caso de desastres. "Lo​​​ que hemos hecho en su momento es emitir las alertas sobre qué zonas están presentando temas de inundación o derrumbes para informar a la población y que tome las decisiones adecuadas", comentó. El funcionario le pidió a la población tomar medidas de prevención, sobre todo porque "es un feriado de invierno y que no es como un momento para estar en la playa o en los ríos, sino que más bien para buscar experiencias de turismo cultural". Es decir, visitar museos y "zonas que sean seguras, y de esa manera evitar los incidentes que traen las movilizaciones masivas, pero que como gobierno trabajamos para prevenir todo este tipo de situaciones", comentó.



En estas fechas, según Chévez, realizan operativos en balnearios, ríos y, sobre todo, playas, donde les piden a los pobladores no meterse a bañar si no saben nadar o si consideran que pueden ser víctimas de algún incidente. También si miran que la afluencia de los ríos aumentará. Afortunadamente, de acuerdo con los pronósticos de Cenaos, para los próximos 7 días no se espera ningún sistema ciclónico que llegue a aproximarse a Centroamérica. "Sí hay algunos sistemas ciclónicos, como por ejemplo, Humberto y Gabriel, que se formaron en el Atlántico y que discurren sin llegar a repercutir en el territorio centroamericano", advirtió Ortega, meteorólogo de Copeco. Ortega reiteró que "estamos esperando una onda tropical que ingrese en el inicio de la Semana Morazánica y otra que esté también ingresando a finales de la semana, de la próxima semana que sería el periodo ya de retorno". Ante esto, el subsecretario de turismo invitó a los hondureños a "tomar las medidas de seguridad, siempre supervisar nuestros vehículos, a no dudar en solicitar apoyo a través del 911 o con cualquiera de las estaciones de seguridad que estarán a lo largo y ancho de la carretera si tuvieran algún inconveniente para prevenir cualquier percance o depresión".

Lugares más visitados