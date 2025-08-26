El IHTT revisará más de 5,000 unidades de transporte para la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional para la Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm) inició los primeros preparativos de prevención a 40 días de la Semana Morazánica. Luis Salinas, jefe nacional de operaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco), informó que “el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre empieza a realizar a nivel nacional las revisiones físicas, mecánicas a buses de empresa privada o pública que realizarán turismo”. Según el entrevistado, estas revisiones de las unidades se realizan para brindar seguridad y confianza a la población hondureña para poder desplazarse a diferentes lugares del país. “Siempre comenzamos con las revisiones física mecánica por parte de Conapremm y nosotros como Copeco brindamos el apoyo también a instituciones como el 911, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional”, entre otros que mencionó Salinas.

Las inspecciones permiten comprobar que cada unidad se encuentre en óptimas condiciones para obtener el Permiso de Demanda Extraordinaria, requisito indispensable para realizar excursiones durante la temporada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El proceso de revisión es gratuito y se llevará a cabo en las principales ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, así como en diversos municipios a nivel nacional. La revisión aplica para las modalidades de transporte como bus urbano, interurbano y taxi, transporte especial para estudiantes, trabajadores, turismo, excursiones, grupos sociales o religiosos, entre otros autorizados por el IHTT. “En estas fechas el IHTT siempre llega a revisar de 5,500 a 6,000 vehículos, en Semana Santa esas fueron las revisiones, ya las personas que no tengan este permiso no podrán salir de la ciudad”, detalló el entrevistado. El plantel para revisión está abierto desde el 22 de agosto al 3 de octubre de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de lunes a viernes.

Los puntos autorizados serán anunciados a través de los canales oficiales del IHTT y el despliegue contará con el apoyo logístico de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos de Honduras. La Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas la integran 24 instituciones que estarán desarrollando planes de prevención en distintos puntos en los días de asueto, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que se movilizarán hacia los principales destinos turísticos del país.

Requisitos