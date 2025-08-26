El IHTT revisará más de 5,000 unidades de transporte para la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional para la Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm) inició los primeros preparativos de prevención a 40 días de la Semana Morazánica.
Luis Salinas, jefe nacional de operaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco), informó que “el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre empieza a realizar a nivel nacional las revisiones físicas, mecánicas a buses de empresa privada o pública que realizarán turismo”.
Según el entrevistado, estas revisiones de las unidades se realizan para brindar seguridad y confianza a la población hondureña para poder desplazarse a diferentes lugares del país.
“Siempre comenzamos con las revisiones física mecánica por parte de Conapremm y nosotros como Copeco brindamos el apoyo también a instituciones como el 911, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional”, entre otros que mencionó Salinas.
Las inspecciones permiten comprobar que cada unidad se encuentre en óptimas condiciones para obtener el Permiso de Demanda Extraordinaria, requisito indispensable para realizar excursiones durante la temporada.
El proceso de revisión es gratuito y se llevará a cabo en las principales ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, así como en diversos municipios a nivel nacional.
La revisión aplica para las modalidades de transporte como bus urbano, interurbano y taxi, transporte especial para estudiantes, trabajadores, turismo, excursiones, grupos sociales o religiosos, entre otros autorizados por el IHTT.
“En estas fechas el IHTT siempre llega a revisar de 5,500 a 6,000 vehículos, en Semana Santa esas fueron las revisiones, ya las personas que no tengan este permiso no podrán salir de la ciudad”, detalló el entrevistado.
El plantel para revisión está abierto desde el 22 de agosto al 3 de octubre de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de lunes a viernes.
Los puntos autorizados serán anunciados a través de los canales oficiales del IHTT y el despliegue contará con el apoyo logístico de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos de Honduras.
La Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas la integran 24 instituciones que estarán desarrollando planes de prevención en distintos puntos en los días de asueto, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que se movilizarán hacia los principales destinos turísticos del país.
Requisitos
Las autoridades informaron que los transportistas deben llevar la documentación requerida a la oficina regional más cercana, donde se les generará un aviso de cobro para realizar el pago correspondiente en las agencias bancarias autorizadas.
El costo del Permiso de Demanda Extraordinaria es de 200 lempiras y su vigencia será durante todo el período del Feriado Morazánico, según confirmaron las autoridades de transporte.
Entre los documentos exigidos se encuentran: copia del Certificado de Operación, copia de la boleta de revisión vigente y copia de la licencia del conductor que manejará el día de la excursión.
Asimismo, se debe presentar la Revisión Física, Técnica y Mecánica emitida por el IHTT o por un taller privado que cumpla con los requisitos, además de copia del RTN o del censo.
En cuanto a la revisión física y mecánica, se establece que las unidades deben estar en buen estado mecánico y contar con su Certificado de Operación, boleta de revisión, extintor y triángulo de seguridad.
Estos requisitos buscan garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir accidentes durante la movilización masiva de personas que se desplazarán en excursiones a diferentes puntos del país en el marco del feriado.