Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara con emotivo mensaje: “Pensé que teníamos más tiempo”

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Macaulay Culkin dedicó un mensaje de despedida a Catherine O’Hara tras conocerse el fallecimiento de la actriz a los 71 años, recordada por interpretar a su madre en la saga cinematográfica Mi pobre angelito. A través de sus redes sociales, el intérprete publicó palabras dirigidas a quien fue su compañera de reparto en las dos primeras entregas de la franquicia.

“Mamá. Pensé que teníamos más tiempo”, escribió Culkin en su cuenta de Instagram. “Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”, agregó en el mensaje, que fue compartido tras confirmarse la muerte de la actriz.

Culkin y O'Hara trabajaron juntos desde los inicios de la carrera del actor, cuando ella interpretó a Kate McCallister, madre del personaje Kevin McCallister. La relación profesional entre ambos se convirtió en uno de los elementos más reconocidos de la exitosa comedia navideña estrenada en 1990 y su secuela de 1992. Ambos volvieron a coincidir públicamente en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese acto, O'Hara ofreció un discurso en el que destacó la trayectoria del actor infantil y el impacto que tuvo su temprana fama en la industria del entretenimiento.