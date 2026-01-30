De "Mi pobre angelito" a "Beetlejuice": Las películas de Catherine O'Hara

"MI pobre Angelito" y "Mi pobre Angelito 2", la saga navideña junto a la entonces naciente estrella infantil Macaulay Culkin, que la lanzó al estrellato en
Se volvió a meter en el papel de la Delia Deetz, madre de Winona Ryder en la saga Beetlejuice Beetlejuice o Beetlejuice 2, dirigida por Tim Burton. La primera se estrenó en 1988 y esta segunda parte, en 2024.
"Waitin for gauffman" (1996), en este filme, sobre un afeminado director teatral organiza a los habitantes, carentes de talento, para celebrar el aniversario del pueblo. Catherine O'Hara interpreta a Sheila Albertson, una agente de viajes entusiasta y poco talentosa.
En Argylle, la película de espías y acción, la actriz Catherine O'Hara interpreta a Ruth, la madre de la protagonista Ellie Conway (Bryce Dallas Howard).
"Para su consideración" (2006). Tres actores se enteran de que sus respectivas actuaciones en la película "Home for Purim", un drama ambientado a mediados de la década de 1940 en el sur de Estados Unidos, están generando expectación durante la temporada de premios.
Además de su trabajo como actriz, O’Hara también ha prestado su voz a varios personajes animados, incluyendo películas como Frankenweenie (2012) y The Nightmare Before Christmas (1993), donde dobló a Sally y a la bruja.
Catherine O´Hara actúa en el filme " Músicos grandiosos" (2003), donde un hombre reúne a varios músicos para que interpreten música folclórica en un concierto, con el objetivo de honrar a su difunto padre.
En "Penélope" (2006), una comedia romántica de fantasía, Catherine es Jessica Wilhern, la madre aristocrática y preocupada por el estatus social de su hija quien tiene una maldición.
Catherine O'Hara cantó el papel de Sally en el filme animado “Pesadilla antes de Navidad” de Tim Burton. El último proyecto de Catherine fue en la serie de comedia satírica, 'The Studio', de Apple TV+.
Catherine O´Hara es Christine Valco en la comedia navideña "Sobreviviendo a la Navidad" 2004, la madre de la familia Valco, en la que actúa junto a Ben Aflleck y James Gandolfini.
"Very important perros" (2000), en este filme, los participantes en un concurso de perros ven en su mascota la oportunidad de alcanzar la gloria y el reconocimiento que creen merecer, hasta tal punto que son capaces de cualquier cosa con tal de ahuyentar a sus adversarios.
La actriz puso voz en distintos proyectos de animación, como Elemental y la nominada al Oscar en 2025 Robot Salvaje. Catherine protagonizó numerosas series, entre ellas 'A dos metros bajo tierra' (2003-2005), 'Glenn Martin, Dentista' (2009-2011) y 'Una serie de eventos desafortunados' (2017-2018).