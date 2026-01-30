  1. Inicio
De "Mi pobre angelito" a "Beetlejuice": Las películas de Catherine O'Hara

La actriz que encarnó una serie de personajes, se convirtió en la musa se Tim Burton. Sus papeles más conocidos, la madre de Kevin en Mi pobre Angelito y el de Delia Deetz en la saga Beetlejuice

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 13:42
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
1 de 12

"MI pobre Angelito" y "Mi pobre Angelito 2", la saga navideña junto a la entonces naciente estrella infantil Macaulay Culkin, que la lanzó al estrellato en

Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
2 de 12

Se volvió a meter en el papel de la Delia Deetz, madre de Winona Ryder en la saga Beetlejuice Beetlejuice o Beetlejuice 2, dirigida por Tim Burton. La primera se estrenó en 1988 y esta segunda parte, en 2024.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
3 de 12

"Waitin for gauffman" (1996), en este filme, sobre un afeminado director teatral organiza a los habitantes, carentes de talento, para celebrar el aniversario del pueblo. Catherine O'Hara interpreta a Sheila Albertson, una agente de viajes entusiasta y poco talentosa.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
4 de 12

En Argylle, la película de espías y acción, la actriz Catherine O'Hara interpreta a Ruth, la madre de la protagonista Ellie Conway (Bryce Dallas Howard).

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
5 de 12

"Para su consideración" (2006). Tres actores se enteran de que sus respectivas actuaciones en la película "Home for Purim", un drama ambientado a mediados de la década de 1940 en el sur de Estados Unidos, están generando expectación durante la temporada de premios.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
6 de 12

Además de su trabajo como actriz, O’Hara también ha prestado su voz a varios personajes animados, incluyendo películas como Frankenweenie (2012) y The Nightmare Before Christmas (1993), donde dobló a Sally y a la bruja.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
7 de 12

Catherine O´Hara actúa en el filme " Músicos grandiosos" (2003), donde un hombre reúne a varios músicos para que interpreten música folclórica en un concierto, con el objetivo de honrar a su difunto padre.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
8 de 12

En "Penélope" (2006), una comedia romántica de fantasía, Catherine es Jessica Wilhern, la madre aristocrática y preocupada por el estatus social de su hija quien tiene una maldición.

Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
9 de 12

Catherine O'Hara cantó el papel de Sally en el filme animado “Pesadilla antes de Navidad” de Tim Burton. El último proyecto de Catherine fue en la serie de comedia satírica, 'The Studio', de Apple TV+.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
10 de 12

Catherine O´Hara es Christine Valco en la comedia navideña "Sobreviviendo a la Navidad" 2004, la madre de la familia Valco, en la que actúa junto a Ben Aflleck y James Gandolfini.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
11 de 12

"Very important perros" (2000), en este filme, los participantes en un concurso de perros ven en su mascota la oportunidad de alcanzar la gloria y el reconocimiento que creen merecer, hasta tal punto que son capaces de cualquier cosa con tal de ahuyentar a sus adversarios.

 Foto: Internet
De Mi pobre angelito a Beetlejuice: Las películas de Catherine O'Hara
12 de 12

La actriz puso voz en distintos proyectos de animación, como Elemental y la nominada al Oscar en 2025 Robot Salvaje. Catherine protagonizó numerosas series, entre ellas 'A dos metros bajo tierra' (2003-2005), 'Glenn Martin, Dentista' (2009-2011) y 'Una serie de eventos desafortunados' (2017-2018).

 Foto: Internet
