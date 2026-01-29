  1. Inicio
De Lady Gaga a Justin Bieber: Los artistas que actuarán en los Grammy

Gaga, con siete nominaciones a los Premios Grammy, Sabrina Carpenter, Bieber, Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los artistas confirmados que se presentarán en la gala de este domingo

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 15:44
date 2026-01-29

De Lady Gaga a Justin Bieber: Los artistas que actuarán en los Grammy
1 de 12

La cantante Lady Gaga está nominada a siete Grammy entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema 'Abracadabra'; o álbum del año por su trabajo 'Mayhem'.

 Foto: EFE
2 de 12
2 de 12

Gaga, que se prepara para su novena participación en los Grammy, interpretará temas de su nuevo disco y compite en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional por Harlequin, la banda sonora de la película Joker.

 Foto: EFE
3 de 12
3 de 12

Justin Bieber regresarñaa la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando se presentó junto a Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción 'Peaches'.

 Foto: EFE
4 de 12
4 de 12

Bieber presentará piezas de Swag, su álbum publicado en julio de 2025, que compite como álbum del año y mejor álbum vocal pop. Tiene cuatro nominaciones a los Premios Grammy.

 Foto: EFE
5 de 12
5 de 12

Sabrina Carpenter interpretará temas de Man’s Best Friend, en la gala a la que asiste por segundo año consecutivo. Suma seis nominaciones, incluidas las de álbum del año, canción del año y grabación del año.

 Foto: EFE
6 de 12
6 de 12

La cantante Sabrina Carpenter consolida una trayectoria que ya la había llevado a ganar dos premios Grammy en la edición anterior por Short n’ Sweet y su éxito “Espresso”.

 Foto: EFE
7 de 12
7 de 12

l rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff.

 Foto: EFE
8 de 12
8 de 12

Kendrick Lamar competirá con Bad Bunny y Lady Gaga por el codiciado premio al álbum del año y la oportunidad de hacer historia.

 Foto: EFE
9 de 12
9 de 12

Bad Bunny, el rapero puertorriqueño que encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl el mes ‌que viene, compite con "Debí tirar más fotos".

Foto: EFE
10 de 12
10 de 12

Si el cantante urbano se lleva el premio este domingo, sería el primer álbum en español en ganar ⁠en esta categoría desde que comenzaron los Grammy hace 68 años.

 Foto: EFE
11 de 12
11 de 12

Pharrell Williams, con trece premios Grammy en su carrera, regresa así a la ceremonia con nuevas colaboraciones.

 Foto: EFE
12 de 12
12 de 12

Pharrell Williams se unirá en escena a dúo Clipse, compuesto por Gene “Malice” y Terrence “Pusha T” Thornton, para presentar canciones de Let God Sort Em Out en la gala de los premios.

 Foto: EFE
