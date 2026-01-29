De Lady Gaga a Justin Bieber: Los artistas que actuarán en los Grammy

La cantante Lady Gaga está nominada a siete Grammy entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema 'Abracadabra'; o álbum del año por su trabajo 'Mayhem'.
Gaga, que se prepara para su novena participación en los Grammy, interpretará temas de su nuevo disco y compite en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional por Harlequin, la banda sonora de la película Joker.
Justin Bieber regresarñaa la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando se presentó junto a Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción 'Peaches'.
Bieber presentará piezas de Swag, su álbum publicado en julio de 2025, que compite como álbum del año y mejor álbum vocal pop. Tiene cuatro nominaciones a los Premios Grammy.
Sabrina Carpenter interpretará temas de Man’s Best Friend, en la gala a la que asiste por segundo año consecutivo. Suma seis nominaciones, incluidas las de álbum del año, canción del año y grabación del año.
La cantante Sabrina Carpenter consolida una trayectoria que ya la había llevado a ganar dos premios Grammy en la edición anterior por Short n’ Sweet y su éxito “Espresso”.
l rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff.
Kendrick Lamar competirá con Bad Bunny y Lady Gaga por el codiciado premio al álbum del año y la oportunidad de hacer historia.
Bad Bunny, el rapero puertorriqueño que encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl el mes que viene, compite con "Debí tirar más fotos".
Si el cantante urbano se lleva el premio este domingo, sería el primer álbum en español en ganar en esta categoría desde que comenzaron los Grammy hace 68 años.
Pharrell Williams, con trece premios Grammy en su carrera, regresa así a la ceremonia con nuevas colaboraciones.
Pharrell Williams se unirá en escena a dúo Clipse, compuesto por Gene “Malice” y Terrence “Pusha T” Thornton, para presentar canciones de Let God Sort Em Out en la gala de los premios.