Jorge Cálix tras acusaciones de Nasralla: “Su esposa llegó a un acuerdo con Zambrano”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, reaccionó este viernes 30 de enero a las acusaciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla, quien aseguró que varios legisladores liberales recibieron dinero a cambio de apoyar a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional (CN). En su pronunciamiento, Cálix afirmó que fue la esposa de Nasralla, Iroshka Elvir, quien llegó a un acuerdo previo con Tomás Zambrano para la selección de la Junta Directiva. “Qué pena realmente lo que está diciendo Salvador. No puedo dejar que alguien pisotee mi nombre de puro gusto”, expresó Cálix, al tiempo que sostuvo que Elvir se reunió con Zambrano y que posteriormente comunicó a los diputados que ya existía un consenso político.

Según el parlamentario, la negociación ya estaba definida cuando se informó al resto de la bancada. "Ellos se quedaron platicando y llegaron a un acuerdo con el presidente del Congreso. Después nos llaman, cuando ya ellos se habían puesto de acuerdo, esa es la verdad", afirmó. Cálix aseguró que, aunque Elvir manifestó que no firmaría directamente, su suplente participó activamente en la recolección de firmas para respaldar a Zambrano. "El suplente de ella anduvo recogiendo firmas, y cuando vimos que no teníamos chance, lo que quedaba era un acuerdo legislativo que permitiera reformas constitucionales, electorales y juicios políticos", explicó. El diputado negó haber recibido dinero y sostuvo que, de ser ciertas las acusaciones de Nasralla, estas también implicarían a su esposa. "Si él dice que recibimos dinero, estaría diciendo que su esposa también lo hizo, y yo me niego a creer eso", señaló.