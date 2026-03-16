Plataforma Cívica Defensores por la Democracia recolectará firmas para juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La Plataforma Cívica Defensores por la Democracia anunció la recolección de firmas para que el Congreso Nacional (CN) pueda realizar juicios políticos a diversos actores políticos. A inicios del mes de marzo, Defensores de Honduras señaló que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el respeto a la Carta Magna mediante la activación de instrumentos de control político, entre ellos el juicio político, cuando existan acciones u omisiones atribuibles a altos funcionarios del Estado.

Entre los actores políticos a los que se les ha advertido realizar juicio político está el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el fiscal general Johel Zelaya y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. La plataforma de sociedad civil dijo que recolectarán firmas para presentar una iniciativa ciudadana encaminada a la aprobación de una Ley de Juicio Político. La mañana de este 16 de marzo, Defensores por la Democracia brindó una conferencia para adelantar la "recolección de firmas ciudadanas orientadas a apoyar y lograr la aprobación de esta importante iniciativa".