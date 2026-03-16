Plataforma Cívica Defensores por la Democracia recolectará firmas para juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La Plataforma Cívica Defensores por la Democracia anunció la recolección de firmas para que el Congreso Nacional (CN) pueda realizar juicios políticos a diversos actores políticos.
A inicios del mes de marzo, Defensores de Honduras señaló que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el respeto a la Carta Magna mediante la activación de instrumentos de control político, entre ellos el juicio político, cuando existan acciones u omisiones atribuibles a altos funcionarios del Estado.
Entre los actores políticos a los que se les ha advertido realizar juicio político está el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el fiscal general Johel Zelaya y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
La plataforma de sociedad civil dijo que recolectarán firmas para presentar una iniciativa ciudadana encaminada a la aprobación de una Ley de Juicio Político.
La mañana de este 16 de marzo, Defensores por la Democracia brindó una conferencia para adelantar la "recolección de firmas ciudadanas orientadas a apoyar y lograr la aprobación de esta importante iniciativa".
"Hay que asegurar que los hondureños recibamos el tratamiento correcto de las instituciones. Hemos hablado del juicio político, una nueva Ley Electoral y respaldo al gobierno en términos del cumplimiento de la ley. El Congreso tiene que realizar el juicio político y Defensores de Honduras respalda las acciones para realizarlo", manifestó el general en condición de retiro, Isaías Barahona.
Para poder efectuar juicio político en Honduras se necesita mayoría calificada en el CN, o sea, 86 votos.