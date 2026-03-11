Tomás Zambrano: "Juicio político es 'inevitable', pero depende de alcanzar 86 votos"

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que en el hemiciclo ya se abordó oficialmente el tema de los juicios políticos contra exfuncionarios señalados de haber atentado contra la democracia, aunque advirtió que la decisión dependerá de que se alcancen los 86 votos requeridos por la ley. El diputado nacionalista explicó que el tema fue discutido durante una reunión entre jefes de bancada y miembros de la junta directiva del Congreso, donde se analizó la viabilidad de iniciar el proceso en las próximas semanas. “Ayer tuvimos reunión de jefes de bancada y junta directiva, se tocó el tema ya oficialmente. Es algo inevitable, yo no veo forma de que no se aplique el juicio político en las próximas semanas”, afirmó Zambrano. No obstante, el congresista subrayó que el proceso no se impulsará si no existe la certeza de contar con los votos necesarios en el pleno legislativo.

“Si ocupan 86 votos, y lo dije claro ayer, mientras no tengamos la certeza de que están los 86 votos, no vamos a impulsar o someter un juicio político”, explicó. Zambrano advirtió que presentar la moción sin el respaldo suficiente podría frenar cualquier intento de juicio político en el corto plazo, debido a las restricciones que establece la legislación. “Porque si se introduce, se somete a votación y no se alcanzan los 86 votos, no se podrá realizar juicio político contra ese funcionario hasta el próximo año, hasta la siguiente legislatura”, señaló. El titular del Legislativo indicó que se solicitó a las distintas bancadas revisar internamente sus posturas y definir cuántos votos podrían respaldar la medida contra los funcionarios señalados. Según Zambrano, el objetivo es establecer responsabilidades contra quienes violaron la Constitución, atentaron contra la democracia o intentaron boicotear el proceso electoral.